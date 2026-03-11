Grupo Gourmets celebra su 50 aniversario reuniendo a la élite de la gastronomía española en el Ritz

El hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid vivió el pasado lunes un almuerzo histórico para la gastronomía de nuestro país. Grupo Gourmets (GG) daba el pistoletazo de salida a la celebración de su 50 aniversario, medio siglo siendo testigo y protagonista de la revolución culinaria española.

La cita reunió a más de 200 personalidades de renombre. Chefs, bodegueros, distribuidores y directivos se dieron cita en un acto que sirvió para recordar los orígenes y para proyectar el futuro del sector. Por el salón se pudo ver a nombres como Mario Sandoval, Francis Paniego, Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, Diego Guerrero, Elena Arzak, Pepe Rodríguez, los hermanos Ferran y Albert Adrià, Paco Morales, Eduard Xatruch, Ramón Freixa, Maca de Castro, Pepe Solla, Sacha Hormaechea o Andoni Luis Aduriz, entre otros.

De la I Mesa Redonda al liderazgo internacional

El evento tuvo un profundo carácter emotivo, ya que sirvió para rendir homenaje a la trayectoria del fundador, Francisco López Canis – recientemente galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía a Toda una Vida 2025 – y a su hijo, el actual presidente, Francisco López López-Bago.

Ambos repasaron la historia de un grupo que nació en 1976 con la organización de la I Mesa Redonda de Gastronomía, un encuentro pionero que reunió a figuras de la talla de Paul Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana. De aquellas tertulias y del lanzamiento de la revista Club de Gourmets – la primera publicación especializada del país – surgió un imperio editorial que hoy incluye la guía Gourmetour, la mítica Guía Vinos Gourmets (GVG), el Club Vinos Gourmets (CVG) y, sobre todo, el Salón Gourmets (SG) , la feria internacional de alimentación y bebidas de calidad líder en Europa y referente mundial.

“Hemos evolucionado en los últimos cincuenta años más que en el último siglo. España es hoy un referente a nivel internacional por nuestra cocina, nuestros chefs, nuestros restaurantes y su servicio de sala, por nuestros vinos y por nuestros productos y elaboradores”, afirmó Francisco López López-Bago durante su discurso.

Reconocimiento a 50 años de talento

El plato fuerte fue la entrega de los ‘Premios 50 Aniversario Grupo Gourmets’ . Unos galardones que han distinguido a 50 personas y entidades por su aportación a la gastronomía, antaño y hogaño, así como su proyección a futuro. “No están todos los que son, pero sí son todos los que están”, señalaron desde la organización, destacando que han sido seleccionados por su influencia, trayectoria y capacidad de innovar.

La lista de premiados es un auténtico quién es quién de la cocina y el vino en España. Estos son los 50 galardonados:

Albert Adrià , Enigma (Barcelona)

Alejandro Serrano , restaurante Alejandro Serrano (Miranda del Ebro, Burgos)

Amaia Ortuzar , Ganbara (San Sebastián)

Andoni Luis Aduriz , Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa)

Ángel León , Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz)

Banco de Alimentos (Madrid)

Bittor Arginzoniz , Asador Etxebarri (Axpe, Vizcaya)

Carme Ruscalleda , Cuina Sant Pau (San Pol de Mar, Barcelona)

Dabiz Muñoz , Diverxo (Madrid)

Dani García , Grupo Dani García (Marbella, Málaga)

Diego Guerrero , DSTAgE (Madrid)

Elena Arzak , Arzak (San Sebastián)

Familia Monje , Via Veneto (Barcelona)

Ferran Adrià , elBulli Foundation (Rosas, Gerona)

Fina Puigdevall , Les Cols (Olot, Gerona)

Francis Paniego , Echaurren (Ezcaray, La Rioja)

Gonzalo Entrecanales , Entrecanales Domecq e hijos (Laguardia, Álava)

Hermanos García Azpiroz , Pescaderías Coruñesas (Madrid)

Hermanos Manzano , Casa Marcial (Arriondas, Asturias)

Javier Olleros , Culler de Pau (El Grove, Pontevedra)

Javier Sanz y Juan Sahuquillo , Grupo Cañitas (Casas-Ibáñez, Albacete)

Joan Roca , El Celler de Can Roca (Gerona)

Karlos Arguiñano (San Sebastián)

Lola Palacios , Álvaro Palacios (Alfaro, La Rioja)

Luis Hurtado de Amézaga , Herederos del Marqués de Riscal (Elciego, Álava)

Maca de Castro , restaurante Maca de Castro (Alcudia, Mallorca)

Manu Fariña , Bodegas Fariña (Casaseca de las Chanas, Zamora)

Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch , Disfrutar (Barcelona y Madrid)

Marta Seco & Sandro Silva , Grupo Paraguas

Martina Prieto Pariente , Bodegas Prieto Pariente (La Seca, Valladolid)

Mario Sandoval , Coque (Madrid)

Mateo Rodríguez , Compañía de Vinos Telmo Rodríguez (Labastida, Álava)

María y Beatriz Rodero , Carmelo Rodero (Pedro de Duero, Burgos)

Martín Berasategui , restaurante Martín Berasategui (Lasarte-Oria, Guipúzcoa)

Michael Zaccagnini , Sei Solo (Roa de Duero, Burgos)

Mireia Torres Maczassek , Familia Torres – Jean Leon (Torrelavid, Barcelona)

Paco Morales , Noor Restaurant (Córdoba)

Pepe Raventós , Raventós i Blanc (San Sadurní de Noya, Barcelona)

Pepe Rodríguez , El Bohío (Illescas, Toledo)

Pedro Ruiz Aragoneses , Alma Carraovejas (Peñafiel, Valladolid)

Pepe Solla , Casa Solla (San Salvador de Poyo, Pontevedra)

Pedro Subijana , Akelarre (San Sebastián)

Quique Dacosta , restaurante Quique Dacosta (Denia, Alicante)

Ramón Freixa , restaurante Ramón Freixa (Madrid)

Ricard Camarena , restaurante Ricard Camarena (Valencia)

Roc Gramona , Gramona (San Sadurní de Noya, Barcelona)

Sacha Hormaechea , Sacha (Madrid)

Sara Fort , Paco Roncero Restaurante (Madrid)

Ton Mata , Recaredo (San Sadurní de Noya, Barcelona)

Toño Pérez, Atrio (Cáceres)

Un cocido para recordar

Como guiño a esos primeros años, los asistentes pudieron repetir un almuerzo cargado de simbolismo. Se sirvió un cocido conmemorativo, el mismo plato que se celebró en 1976, cuando GG daba sus primeros pasos. Un homenaje a la tradición y a la cocina de siempre, la que puso los cimientos del actual boom gastronómico.

Para cerrar la velada, todos los invitados recibieron un regalo muy especial: el número 600 de la revista Club de Gourmets. Una edición de coleccionista que repasa los últimos 50 años de la historia de la gastronomía, el vino, el producto y los viajes a través de la mirada única de la publicación decana del sector.

Lo que viene: un gran año de celebración

Este evento es solo el comienzo. La gran cita del año será la 39ª edición del Salón Gourmets, que se celebrará en Ifema Madrid del 13 al 16 de abril. Una edición especial que, por segundo año consecutivo, ocupará seis pabellones y reunirá a más de 2.000 expositores y 55.000 productos, con el 50 aniversario de Grupo Gourmets como hilo conductor.