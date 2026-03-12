Los 5 postres de moda en 2026 para deleitar tu paladar (y luego contarlo)

En 2026, los postres no solo son un placer, sino que también ofrecen experiencias sensoriales únicas. Visualiza una tarta de queso que se ha convertido en la estrella del momento: puede ser premium, vegana o enriquecida con superalimentos, incluso en versiones mini con un toque de cítricos. Madrid será sede de su primer campeonato nacional en febrero, donde ya se están agotando las existencias en locales artesanales como los que utilizan queso idiazábal. Este clásico se transforma para adaptarse a un público gourmet más consciente.

A su lado, el pistacho ha sido proclamado el rey entre los rellenos. Su color verde intenso invade tabletas de chocolate como el Dubái –que combina crema de pistacho con kadayif crujiente–, helados y salsas que desaparecen rápidamente de las vitrinas. Marcas de renombre lo han hecho su insignia, y en los postres se presenta fusionado con texturas contrastantes: cremoso por fuera y crocante por dentro.

La revista Lushé nos ofrece algunos de ellos.

La acidez se presenta con fuerza a través de los postres cítricos, encabezados por el yuzu japonés y la lima makrut. Mousses, glaseados y cheesecakes adquieren frescura gracias a estos ingredientes exóticos, que equilibran el dulzor y son percibidos como opciones más saludables. El tamarindo, con su sabor agridulce, y el fiori di Sicili –una mezcla floral originaria de Sicilia– aportan complejidad a cremas sedosas que brillan en las redes sociales.

No pueden faltar las tartas de capas con texturas mashup. La combinación de crocante y cremoso define este año: mousses sobre bases crujientes, galletas masticables o rellenos como el entremet de vainilla de Maxime Frédéric, que incluye galleta y dulce de leche. Un 71% de los consumidores busca esta experiencia multisensorial, mientras que las tartas de siete capas de chocolate generan un aluvión de menciones online.

El ranking de los imprescindibles

Tarta de queso premium: Artesanal, micro y cítrica. Arrasa en campeonatos y menús. Variantes: vegana con idiazábal o funcionales. Chocolate Dubái de pistacho: Viral desde 2021, sorprende con kadayif crujiente. Topping estrella para helados y tabletas. Mousses de yuzu o lima makrut: Ácidos exóticos ideales para glaseados espejo. Saludables y perfectos para Instagram. Tartas de capas texturizadas: Crocante-masticable-cremoso en cada bocado. Ejemplo destacado: siete capas de chocolate. One-bite cakes ácidos: Mini pasteles coreanos, porción ideal con tamarindo. Perfectos para lucir en Instagram sin excesos.

Estas exquisiteces combinan influencias globales con toques locales, desde miso en caramelos hasta masa madre en brioches dulces. ¡No te quedes sin probarlas antes de que desaparezcan!