FINE, la feria internacional de enoturismo confirma la madurez del turismo del vino

FINE, la feria internacional de enoturismo celebrada en Valladolid concluye su séptima edición con un positivo balance de las actividades en las que han participado profesionales procedentes de 21 países de Europa, Asia y América. FINE es un evento pionero en la divulgación y comercialización del turismo del vino en el que se han dado cita 140 bodegas, hoteles y rutas de España, Portugal, Italia y Eslovenia y 93 touroperadores y agencias de viajes especializados en este segmento que operan en mercados tan relevantes como Estados Unidos, Brasil y Portugal, entre otros.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha subrayado que FINE “está concebido como una plataforma de negocio en la que se encuentran la oferta y la demanda, un espacio de trabajo que coloca en la agenda de trabajo de los participantes más de 2.000 entrevistas”.

La diversidad y madurez del enoturismo queda patente en FINE de la mano de las más importantes bodegas, hoteles y territorios, representantes de la vanguardia del turismo del vino. Nombres emblemáticos de regiones vinícolas como Ribera del Duero, Rioja, Galicia, Navarra, Canarias, Aragón, Alentejo, Douro, Madeira, Azores, etc. mostraron en la feria las múltiples opciones diseñadas para dar respuesta a las demandas de los perfiles viajeros: programas a medida, familiares, incentivos para empresas, experiencias únicas, etc.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Victor Caramanzana, ha mencionado la sólida trayectoria de FINE y su desarrollo internacional, materializada en la versión italiana de FINE, al tiempo que agradeció la implicación en el proyecto de entidades, empresas y asociaciones profesionales “con este evento país que ayuda al desarrollo de un turismo que desestacionaliza la oferta, fija población en el medio rural, crea empleo, etc.”.

Turespaña, Ayuntamiento de Valladolid, Diputación, Junta de Castilla y León, la Federación Española del Vino, Acevin, Confederación de Agencias de Viajes, Abadía Retuerta, Protos, Dehesa de los Canónigos, Ferrer Wines y Bodegas Alvear colaboran con Feria de Valladolid en el desarrollo de FINE.

En la séptima edición FINE ha abierto la puerta a un nuevo contenido, el oleoturismo, un aliado natural para el turismo del vino cuya suma amplía el abanico de la oferta para nuevos viajeros y mercados.

La difusión de conocimientos y el análisis del sector es otro de los ejes de FINE y, de la mano de expertos como el profesor Gergely Szolnoki, de la universidad alemana Hochschule Geisenheim, se abordaron cuestiones como la capacidad del enoturismo para actuar como motor estratégico para liderar la construcción de un destino turístico.

La agenda de FINE se prolonga más allá de las jornadas feriales con viajes de familiarización que permiten conocer los detalles de la oferta enoturística en territorios como Algarve, Alentejo, Centro de Portugal, Ribera del Duero, Madrid, País Vasco y La Rioja.

La próxima cita para los profesionales del enoturismo será en Riva del Garda Fierecongressi, los días 27 y 28 de octubre, con la segunda edición de FINE Italy.

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