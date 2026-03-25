«Arepa Fest» irrumpe en Madrid: 12 horas de música, sabor latino y ambiente festivo sin pausa

Madrid suma un nuevo reclamo a su calendario de ocio con la llegada de AREPA FEST, un evento que aterriza el próximo 28 de marzo en The Lenovo GARAGE del Autocine Madrid con una propuesta que fusiona gastronomía latinoamericana, música en directo y ambiente festivo durante doce horas ininterrumpidas.

Impulsado por Rita’s, el festival se desarrollará desde las 13:00 hasta la 01:00 de la madrugada con un formato abierto que invita a los asistentes a moverse libremente entre zonas gastronómicas, conciertos y espacios de encuentro, sin horarios cerrados y con una clara vocación experiencial.

Más allá de una simple degustación, AREPA FEST plantea una inmersión en la cultura latinoamericana, donde la comida actúa como eje social. El público podrá probar distintas versiones de la arepa —uno de los platos más emblemáticos del continente— y participar en una votación popular que coronará la mejor propuesta del evento.

La música será otro de los pilares clave de la jornada, con actuaciones en directo y sesiones que recorrerán distintos géneros vinculados a la cultura latina, creando una atmósfera dinámica en la que gastronomía y ritmo conviven de forma natural.

El evento también refleja el auge de Madrid como epicentro gastronómico en Europa, con una escena cada vez más diversa en la que la cocina latinoamericana ha ganado peso en restaurantes, mercados y nuevos proyectos culinarios. AREPA FEST traslada esta tendencia al formato festival, reuniendo en un mismo espacio distintas propuestas que muestran la riqueza y versatilidad de esta gastronomía.

Además, la cita consolida el papel del Autocine Madrid como escenario de grandes encuentros culturales. Su espacio cubierto, The Lenovo GARAGE, permite acoger programación continua durante toda la jornada en un entorno preparado para combinar ocio, música y gastronomía.

Durante doce horas, el festival reunirá a público, artistas y propuestas culinarias en un evento que aspira a convertirse en uno de los planes más singulares de la temporada, donde la comida es solo el punto de partida de una experiencia colectiva marcada por la música, el encuentro y la celebración.