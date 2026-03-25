Las mejores torrijas de la región se hacen con aceite de Madrid

La Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid refuerza su peso en la gastronomía regional al estar presente en las dos elaboraciones ganadoras del certamen ‘La mejor torrija de restauración de la Comunidad de Madrid 2026’, tanto en la categoría de torrija tradicional como en la de innovación.

El concurso, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), en colaboración con la Comunidad de Madrid, es una cita clave para reivindicar la calidad y la versatilidad de los productos más representativos de la repostería madrileña, por lo que este doble reconocimiento a las dos torrijas ganadoras subraya el valor diferencial de los aceites de oliva virgen extra amparados por la DOP en la cocina profesional.

Dos propuestas, dos aceites con sello de calidad

En la categoría de Torrija tradicional el primer premio ha sido para Paula Beer, de La Raspa VK (Calle de Josefa Díaz, 4, Puente de Vallecas, Madrid). Su propuesta destaca por su fidelidad a la receta tradicional, elaborada con pan brioche propio y una leche en la que se infusionan canela y cítricos, evocando los sabores más reconocibles de la repostería casera. En su caso, el Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid se utiliza para caramelizar la torrija —no para freírla— aportando un aroma distintivo que eleva el resultado final.

El aceite empleado, Compvtvm, se obtiene en verde a comienzos de noviembre a partir de olivos centenarios de variedades autóctonas como Manzanilla Cacereña, Manzanilla Castellana y Cornicabra. Procede de pequeñas producciones familiares ubicadas en Villalbilla y Valverde de Alcalá, lo que refuerza el vínculo con el territorio y la autenticidad del producto.

Por su parte, en la categoría de Innovación, el primer puesto ha sido para Iván Plademunt, de Plademunt, “El restaurante imaginario” (Calle Francisco Díaz, 1, Alcalá de Henares, Madrid), quien también ha apostado por un aceite amparado por la DOP Aceite de Madrid, en este caso procedente de la bodega-almazara Vinos y Aceites Laguna, ubicada en Villaconejos.

Su propuesta, denominada “Torridonut”, reinterpreta la torrija tradicional a partir de una masa dulce de fermentación lenta inspirada en elaboraciones típicas de Alcalá de Henares. Tras la fritura en forma de donut, la pieza se rellena con una leche infusionada con cítricos, azúcar y canela, y se deja reposar durante horas para lograr una textura especialmente melosa antes de su acabado final.

Sobre la DOP Aceite de Madrid

La Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid ampara aceites de oliva virgen extra elaborados en la Comunidad de Madrid a partir de variedades autóctonas y bajo estrictos controles de calidad. Su labor se centra en proteger el origen, garantizar la excelencia del producto y promover el conocimiento y consumo de los aceites madrileños tanto en el ámbito nacional como internacional.