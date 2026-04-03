Alcalá de Henares rendirá homenaje al Cervantes 2025 con una ruta gastronómica mexicana

Alcalá Gastronómica-Fomentur rendirá homenaje del 20 al 26 de abril al escritor Gonzalo Celorio Blasco, Premio Cervantes 2025, con una muestra de platos mexicanos. Esta nueva cita de la Muestra Gastronómica Literaria de Alcalá de Henares sorprenderá a los paladares más exigentes con recetas y menús inspirados en el país de origen del galardonado.

Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se rinde cada mes de abril al poder de las letras durante la entrega del galardón más importante de la literatura castellana: el Premio Cervantes.

En este contexto, Alcalá Gastronómica-Fomentur celebrará, como en años anteriores, una nueva edición de la Muestra Gastronómica Literaria de Alcalá de Henares del 20 al 26 de abril, un reconocimiento lleno de sabor que transportará a los comensales a las raíces del galardonado con el Premio Cervantes.

En esta ocasión, las restaurantes participarán elaborando menús y platos especiales inspirados en la cocina mexicana, con ingredientes emblemáticos como maíz, chile, frijoles, aguacate, cacao o tomate. Estos sabores acercarán a los comensales a la riqueza culinaria de México, país de nacimiento de Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco.

Los restaurantes que participarán en esta muestra gastronómica serán KI-JOTE, La terraza del Mercado, Plademunt. El restaurante imaginario 1888, La cátedra hotel el bedel, Abrasador Casa Benito, Nino restaurante Santo Tomás – Parador de Alcalá y Sacramonte II Skrei Noruego. Otra forma de comer Bacalao.

Desde hace varios, años los restaurantes de Alcalá Gastronómica se suman a este tributo rindiendo homenaje al autor galardonado en cada edición, uniendo literatura y gastronomía para convertir Alcalá de Henares en un punto de encuentro entre cultura y tradición.