Alcalá de Henares rendirá homenaje al Cervantes 2025 con una ruta gastronómica mexicana

En el mes de abril, coincidiendo con la entrega del Premio Cervantes de Literatura, los restaurantes de la asociación ofrecerán una nueva edición de la Muestra Gastronómica Literaria.

Alcalá de Henares rendirá homenaje al Cervantes 2025 con una ruta gastronómica mexicana
Chivita pibil PD.
Archivado en: Gastronomía

Más información

Aranda de Duero irrumpe con fuerza en la Semana Santa española: tradición, emoción y récord de visitantes

Aranda de Duero irrumpe con fuerza en la Semana Santa española: tradición, emoción y récord de visitantes

Nauryz: el renacer de una tradición silenciada durante décadas en Kazajistán

Nauryz: el renacer de una tradición silenciada durante décadas en Kazajistán

Alcalá Gastronómica-Fomentur rendirá homenaje del 20 al 26 de abril al escritor Gonzalo Celorio Blasco, Premio Cervantes 2025, con una muestra de platos mexicanos. Esta nueva cita de la Muestra Gastronómica Literaria de Alcalá de Henares sorprenderá a los paladares más exigentes con recetas y menús inspirados en el país de origen del galardonado.
Alcalá de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se rinde cada mes de abril al poder de las letras durante la entrega del galardón más importante de la literatura castellana: el Premio Cervantes.

En este contexto, Alcalá Gastronómica-Fomentur celebrará, como en años anteriores, una nueva edición de la Muestra Gastronómica Literaria de Alcalá de Henares del 20 al 26 de abril,  un reconocimiento lleno de sabor que transportará a los comensales a las raíces del galardonado con el Premio Cervantes.

En esta ocasión, las restaurantes participarán elaborando menús y platos especiales inspirados en la cocina mexicana, con ingredientes emblemáticos como maíz, chile, frijoles, aguacate, cacao o tomate. Estos sabores acercarán a los comensales a la riqueza culinaria de México, país de nacimiento de Gonzalo Edmundo Celorio y Blasco.

Los restaurantes que participarán en esta muestra gastronómica serán KI-JOTE, La terraza del Mercado, Plademunt. El restaurante imaginario 1888, La cátedra hotel el bedel, Abrasador Casa Benito, Nino restaurante Santo Tomás – Parador de Alcalá y Sacramonte II Skrei Noruego. Otra forma de comer Bacalao.

Desde hace varios, años los restaurantes de Alcalá Gastronómica se suman a este tributo rindiendo homenaje al autor galardonado en cada edición, uniendo literatura y gastronomía para convertir Alcalá de Henares en un punto de encuentro entre cultura y tradición.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]