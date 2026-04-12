Paellarte 2026: la gran cita de los arroces que conquista el noroeste madrileño

Un viaje al corazón del arroz. El aire de Las Rozas huele estos días a romero, mar y brasas. Desde la avenida del Polideportivo, el bullicio guía a los visitantes hacia el Centro Multiusos, convertido en un enorme templo gastronómico donde las paellas se preparan al momento, entre el chisporroteo de los fogones y el murmullo de los curiosos.

Es Paellarte 2026, la segunda edición de una cita que ya en 2024 reunió a más de 30.000 amantes del arroz y que este año vuelve a encender el apetito madrileño del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril.

Arroces que cuentan historias

Aquí no se trata solo de cocinar, sino de rendir homenaje a una tradición que huele a domingo y a costumbre familiar. Djouma Bah, del Grupo Zoko, sorprende con un arroz seco de mar y montaña, donde el langostino y el pollo al ajillo se funden con el aroma terroso de las trompetas de la muerte. A unos metros, Manuel Camacho, de La Fábrica del Arroz, presenta su negro de sepia y chipirón, intenso y con ese brillo mediterráneo que invita a mojar pan. Y, cómo no, su fiel paella valenciana, coronada con romero, pollo de corral, conejo y garrofón, sigue siendo la estrella más fotografiada del recinto.

El joven Adrián Lavin, de Arroces Lavin, aporta otro clásico irresistible: el “arroz del senyoret”, de marisco pelado y caldo poderoso, un plato para disfrutar sin prisas, con cada grano en su punto exacto.

Entre tapas, risas y brindis

En Paellarte, los arroces son solo el principio de una fiesta que no conoce pausas. A ocho euros la ración, nadie se resiste a acompañar el plato principal con alguna tapa tentadora: los tacos de camarón y la ensaladilla casera de Zoko Retiro, las croquetas de jamón de Lavin o el salmorejo cordobés de La Fábrica del Arroz. A todo esto se suman los torreznos crujientes, alitas bravas y patatas con alioli de Wenazo Restobar.

Y como buen festín español, el sabor ibérico tiene su rincón: Jamónpolis y El Jamoncito despliegan una selección de jamones, chorizos y lomos que conquista al visitante. Para cerrar el ciclo, los postres merecen su propio capítulo: la tarta de queso payoyo de Zoko, la versión con pistacho de Lavin y un brownie de chocolate que parece derretirse solo con mirarlo.

El arroz más buscado del país

“La paella es nuestro plato más universal”, recuerda Julio Oviedo, director de Paellarte, mientras el humo de los calderos dibuja espirales doradas en el aire. Y tiene razón: según los últimos informes gastronómicos, es la receta española más buscada en internet y una de las más pedidas por delivery. No es de extrañar que España consuma entre 4 y 6 kilos de arroz por persona cada año; cada cucharada, un reflejo de la identidad culinaria nacional.

Más que un festival, una experiencia

Paellarte no se limita a degustar. También enseña, comparte y celebra. Entre las actividades paralelas hay showcookings, catas comentadas, talleres familiares, sorteos y un ambiente festivo acompañado de música, cerveza El Águila bien fría y la sonrisa de quien no tiene prisa por que acabe el día.

Cuando el sol cae sobre Las Rozas y el aroma del arroz se mezcla con la brisa madrileña, uno entiende que Paellarte es mucho más que un evento culinario: es una declaración de amor a nuestra manera de comer, de convivir y de disfrutar.