Filipinas irrumpe con fuerza en la escena gastronómica internacional

Filipinas ha pasado de ser un secreto bien guardado del sudeste asiático a convertirse en una de las cocinas más comentadas del panorama internacional. En el marco del Mes de la Gastronomía Filipina, celebrado a lo largo de abril, el archipiélago reivindica su identidad culinaria: una mezcla vibrante de tradiciones, sabores y relatos que nacen en sus más de siete mil islas.

A diferencia de otras cocinas con un recetario uniforme, la filipina se define por su diversidad: cambia con el paisaje, el clima y la memoria de cada comunidad. Su esencia está en el equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo, entre la herencia indígena y las múltiples influencias extranjeras que dejaron huella durante siglos.

Entre los platos que encarnan ese espíritu destaca el adobo, símbolo nacional que combina vinagre, soja, ajo y especias en una danza de aromas intensos. También el sinigang, una sopa de sabor agrio a base de tamarindo, retrata esa preferencia por los contrastes marcados. En las celebraciones, el lechón —cerdo asado entero— sigue siendo el rey de la mesa, mientras el pancit refleja la impronta china y el kare-kare, con su inconfundible salsa de cacahuete, aporta un toque de calidez y sofisticación.

El recorrido por su mesa no estaría completo sin el halo-halo, un postre multicolor que mezcla hielo, frutas, legumbres endulzadas y leche condensada, símbolo perfecto de la creatividad culinaria filipina. Cada plato narra la historia de un país moldeado por la mezcla: influencias malayas, chinas, españolas y americanas se entrelazan en un mosaico gastronómico único.

El creciente protagonismo de chefs filipinos en el exterior y la curiosidad del público internacional están proyectando esta cocina a nuevas alturas. Con el Mes de la Gastronomía Filipina como escaparate, el país invita al mundo a descubrir una cultura que se expresa tanto con palabras como con sabores.

Y para quien busque vivirlo en primera persona, Filipinas ofrece mucho más que buena mesa. Sus 7.641 islas —de las cuales miles ni siquiera figuran en los mapas— regalan paisajes volcánicos, selvas tropicales y kilómetros inacabables de playas donde el tiempo parece detenerse. Todo en un entorno natural que confirma que, en Filipinas, la belleza y la diversidad se disfrutan con los cinco sentidos.