Awki, la embajada del sabor peruano que seduce desde el corazón de Madrid

En pleno centro de Madrid, Awki despliega una narrativa gastronómica que combina memoria, belleza y sabor.

Su nombre, de raíz quechua, remite a la idea de sabiduría, nobleza y protección, y funciona como una declaración de intenciones. En AWKI, cada detalle parece dialogar con esa herencia cultural: desde la presentación de los platos hasta la atmósfera íntima de la sala, todo está pensado para elevar la experiencia sin perder el vínculo con el origen.

El proyecto de Clara Seminara y Nicolás de la Borda se mueve con soltura entre lo emocional y lo culinario. Su apuesta no consiste solo en ofrecer cocina peruana, sino en construir una versión pulida y elegante de ella, capaz de seducir tanto al comensal curioso como al amante de las grandes mesas. La propuesta pone el acento en el producto, la técnica y una ejecución que respeta la esencia sin renunciar a la sofisticación.

En la carta aparecen los sabores icónicos del Perú tratados con delicadeza: el ceviche conserva su frescura vibrante; la causa limeña aporta suavidad y contraste; el lomo saltado suma intensidad y carácter. Son platos que conservan su identidad, pero que llegan a la mesa con una presentación cuidada, casi escénica, donde el color y la composición también forman parte del relato.

La sala acompaña con una elegancia discreta. La iluminación cálida, los materiales nobles y una disposición serena del espacio crean un ambiente que favorece la conversación y prolonga el placer de la comida. AWKII no busca imponerse con artificio, sino envolver al visitante en una experiencia armónica, medida y memorable.

Así, este restaurante se consolida como una de las direcciones más sugerentes para quienes desean viajar al Perú sin salir de Madrid. AWKI no solo sirve platos: propone una forma de entender la cocina como cultura, como placer y como gesto de hospitalidad.

El restaurante, instalado en la Costanilla de los Capuchinos, 4, invita a entrar en un universo donde la cocina peruana se interpreta con pulso contemporáneo y una sensibilidad estética muy marcada.