Solomillo de cerdo al ajillo, el clásico que nunca falla en la mesa

El solomillo de cerdo al ajillo es uno de esos platos que engañan.

A primera vista, parece sacado de un restaurante y da la impresión de requerir técnica y tiempo.

Sin embargo, la verdad es que cualquiera puede prepararlo en casa en menos de media hora.

Se trata de una receta sencilla y económica que, elaborada con cuidado, se transforma en un manjar ideal para cualquier celebración o una cena entre semana cuando deseas sorprender sin complicaciones.

La magia de este plato radica en su sencillez: medallones de solomillo dorados en aceite de oliva, ajos caramelizados y una salsa que surge del vino blanco y el jugo natural de la carne.

No se necesita nada más.

Ni menos.

Ingredientes para cuatro personas

2 solomillos de cerdo grandes (alrededor de 1,2 kg)

2 cabezas de ajos

1½ cucharadas de harina

250 ml de caldo de verduras o agua

500 ml de vino blanco

2 cucharaditas de sal

Pimienta recién molida al gusto

Ramitas de tomillo

70 ml de aceite de oliva virgen extra

Si buscas una opción más rápida para dos o tres comensales, puedes utilizar un solomillo de 500 gramos, 6 dientes de ajo, 50 ml de aceite, 100 ml de vino blanco y omitir el caldo.

Paso a paso: la técnica que funciona

Prepara los ajos. Pela todos los dientes. Si decides dorarlos enteros, déjalos tal cual. Si prefieres hacerlo más rápido, córtalos en láminas finas.

Dora los ajos sin prisa. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Añade los ajos y cocínalos con cuidado. Este momento es crucial: deben dorarse sin llegar a quemarse. Una vez listos, retíralos y reserva.

Corta y sella la carne. Corta el solomillo en medallones de aproximadamente 2 centímetros. Sazona generosamente con sal y pimienta. En la misma sartén donde doraste los ajos, sube el fuego a medio-alto y dora los medallones por ambos lados durante 1-2 minutos cada uno. La idea es sellar la carne conservando su jugosidad por dentro. Retíralos y reserva.

Elabora la salsa. En la sartén, añade la harina y mezcla bien para que se tueste ligeramente. Vierte el vino blanco y deja reducir durante un par de minutos. Incorpora el caldo o agua junto con sal, pimienta y tomillo. Regresa los ajos dorados a la cazuela y lleva todo a ebullición. Luego baja el fuego a medio y deja reducir la salsa unos 5-6 minutos, removiendo ocasionalmente.

Termina la cocción. Vuelve a poner la carne en la cazuela y cocina todo junto durante otros 7-8 minutos. No más tiempo; lo justo para que termine su cocción por dentro mientras la salsa espesa un poco. Retira del fuego y deja reposar tapado durante 10 minutos.

Consejos que marcan la diferencia

No temas al ajo. En esta salsita con aceite y vino, su sabor es delicioso sin resultar agresivo. La clave está en dorarlo adecuadamente sin quemarlo.

Sazona bien el solomillo desde el principio; una buena cantidad de sal y pimienta son esenciales para resaltar los sabores del plato.

Si te queda una salsa demasiado líquida, retira las piezas de carne y reduce un poco más a fuego medio-alto hasta que adquiera la textura deseada.

Puedes optar por sustituir el solomillo por lomo de cerdo, pero ten en cuenta que necesitará más tiempo para quedar tierno.

Presentación y conservación

Sirve el solomillo al ajillo acompañado del jugo resultante en la sartén. Este plato combina perfectamente con puré de patatas, arroz blanco o una ensalada fresca que contrarreste su riqueza.

Las sobras se pueden guardar en la nevera en un recipiente hermético hasta por dos días. Para recalentarlas, hazlo a fuego bajo para evitar que se reseque la carne. No se recomienda congelar porque podría perder su jugosidad original.