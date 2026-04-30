La misión especial del vacuno

La carne de vacuno de España, PROVACUNO, lanza un innovador sistema para medir la huella de carbono mediante una web sencilla y gratuita que ayuda a conseguir un planeta más limpio, más sostenible y más verde: huellavacunosostenble.eu

Presentado por Cristina Tárrega y con las explicaciones de Fernando Estellés, Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, el evento dejó claro que con esta nueva web tanto los ganaderos como toda la industria del vacuno pueden conseguir, de una manera rápida y simple, la información más relevante sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de sus producciones y así poder controlar en todo momento el impacto medioambiental mejorando la calidad de nuestros suelos.

Una web muy útil para conseguir evolucionar en el respeto del medioambiente, disminuir las emisiones, preservando y regenerando el suelo, y mantener la calidad de los productos del sector del vacuno de una manera más eficaz y sostenible, fomentando la biodiversidad, con un uso eficiente del agua y de la energía, y apoyando el relevo generacional en el mundo rural para un futuro mejor, más limpio, más sano y más verde.

El sugestivo evento de PROVACUNO se ha realizado en el restaurante Gaytán, uno de los mejores de la capital con Estrella Michelín y con una cocina donde los expertos preparan los platos frente a los comensales, en este caso para la prensa gastronómica y medioambiental de los medios de comunicación más prestigiosos del sector, como por supuesto Periodista Digital.

El famoso restaurador, chef Estrella Michelín, Javier Aranda, y el chef Estrella Verde Michelín y ganador del Premio Revelación Sostenibilidad Madrid Fusión Miguel Ángel de la Cruz, nos prepararon un menú exquisito repleto de sabores de lo más variado y con alimentos emplatados de una manera soberbia, por supuesto acompañados con unos excelentes caldos.

Pero sin duda el plato estrella fue la carne de vacuno, cocinada al fuego por los dos maestros en Gaytán, que rendían así homenaje a un evento culinario excepcional que marca el arranque de una nueva forma de controlar la sostenibilidad de la carne de vacuno por medio de una web emprendedora y muy práctica.

A partir de ahora, y gracias a esta nueva herramienta, tanto los ganaderos como todo el que se dedique a la producción de carne de vacuno, van a mejorar la calidad de este alimento tan indispensable en nuestra cocina, pero también apoyando el medioambiente y la biodiversidad para conseguir una Europa más sostenible.