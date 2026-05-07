El gran duelo de la tortilla toma Madrid con sabor, votos y fiesta hasta la medianoche

Madrid se prepara para rendirse, una vez más, ante uno de los iconos más discutidos de su cocina. La tortilla de patata, ese plato que despierta pasiones y enfrentamientos casi irreconciliables, será la gran protagonista de una jornada que mezcla degustación, espectáculo y participación popular.

El próximo 23 de mayo, desde primera hora de la tarde hasta la medianoche, el Autocine Madrid acogerá una cita pensada para disfrutar sin prisas, con la TORTILLA FEST by Rita’s.

La propuesta gira en torno a un concepto sencillo pero eficaz: recorrer distintos puestos, probar versiones variadas del clásico y decidir cuál merece el reconocimiento final. Aquí no hay jurado profesional; la última palabra la tiene el público.

Cada elaboración compite con su propia personalidad. Algunas apuestan por la receta más tradicional, otras arriesgan con matices distintos en textura o sabor. El eterno debate —con o sin cebolla, más o menos cuajada— se traslada al plato y convierte cada bocado en una toma de posición. El visitante no solo come: también evalúa y vota.

Pero la experiencia no se queda en lo gastronómico. A medida que avanza la tarde, el ambiente evoluciona hacia una celebración musical con nombres que garantizan ritmo y nostalgia. La Guardia, King África y la Década Prodigiosa pondrán banda sonora a una jornada que se alarga hasta la noche, acompañada por sesiones de DJ que mantendrán la energía en alto.

El evento está diseñado para todo tipo de público. Hay propuestas para los más pequeños —con acceso gratuito hasta los 12 años— y espacios pensados para disfrutar en grupo, en pareja o en familia. La idea es clara: llegar, probar sin prisa y dejarse llevar por el ambiente.

Las entradas permiten acceder al recinto durante toda la jornada, dando libertad para organizar la experiencia al gusto de cada asistente.

Más allá del espectáculo, la cita reivindica algo muy cotidiano: la capacidad de un plato sencillo para reunir a la gente. En Madrid, ese día, la tortilla no solo se come; se celebra.