Madrid se rinde al pisco peruano en una velada de lujo y tradición

La Embajada del Perú en España convirtió su sede en Madrid en el epicentro de la cultura pisquera con una experiencia de alto nivel que combinó conocimiento, degustación y tradición. Bajo la conducción de la reconocida ingeniera Lyris Monasterio, la jornada ofreció una aproximación integral a uno de los símbolos más representativos del país andino.

La actividad, impulsada por la estrategia de promoción internacional de la Cancillería peruana, buscó reforzar la presencia del pisco en mercados europeos a través de una propuesta que unió rigor técnico y experiencia sensorial. Durante la sesión, los asistentes exploraron los orígenes del destilado, sus métodos de producción artesanal y las zonas autorizadas para su elaboración.

El evento se estructuró en dos momentos clave: una exposición especializada que profundizó en la historia y características del pisco, seguida de una cata guiada que permitió apreciar su diversidad y complejidad. Esta última se enriqueció con una cuidada selección de la gastronomía peruana, pensada para potenciar cada matiz del destilado.

Entre los platos destacados figuraron clásicos como el ceviche, la causa limeña, el pulpo al olivo y las conchitas a la parmesana.

El broche final llegó con sabores dulces emblemáticos, como el suspiro a la limeña y finos chocolates elaborados con cacao peruano.

La cita congregó a un público estratégico para la proyección del Perú en Europa: desde especialistas en bebidas y representantes del sector turístico, hasta directivos de aerolíneas, prensa especializada y miembros influyentes de la comunidad peruana en España.

Con este tipo de iniciativas, la diplomacia peruana refuerza su apuesta por posicionar sus productos bandera y proyectar su riqueza cultural en escenarios internacionales clave.