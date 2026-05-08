El aceite de Madrid busca conquistar al público en SICampo 2026 con catas y experiencias en vivo

El sector oleícola madrileño se abre paso en uno de los mayores eventos del ámbito rural. La Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid participará del 8 al 10 de mayo en SICampo 2026, una cita que convertirá el Hipódromo de la Zarzuela en el epicentro de la innovación, la tradición y la excelencia agroalimentaria.

Durante tres jornadas, los aceites de oliva virgen extra de la región serán protagonistas a través de catas, degustaciones y demostraciones dirigidas tanto a expertos como a visitantes curiosos. El objetivo: acercar al gran público la calidad y singularidad de un producto que refleja el carácter del campo madrileño.

La DOP Aceite de Madrid compartirá espacio con otras figuras destacadas de la Comunidad, como los Vinos de Madrid, la Carne de la Sierra de Guadarrama, el sello ecológico regional y las Aceitunas de Campo Real, en una muestra conjunta del potencial agroalimentario local.

La presencia del aceite madrileño comenzará desde el acto inaugural, con su participación en el aperitivo oficial, y continuará con una programación centrada en la divulgación y la experiencia sensorial. Una apuesta clara por reforzar el reconocimiento del producto, su origen y su compromiso con la sostenibilidad.

Más allá del ámbito profesional, SICampo se presenta como una feria abierta a todos los públicos. Talleres infantiles, actividades con huertos, exhibiciones de animales, paseos en pony y propuestas educativas convivirán con showcookings, concursos y degustaciones de productos autóctonos.

El evento también integrará iniciativas académicas, como las impulsadas por la Universidad Complutense, junto a demostraciones deportivas y tradiciones rurales, creando un espacio que combina ocio, aprendizaje y contacto directo con el entorno agrícola.

Con su participación en SICampo 2026, la DOP Aceite de Madrid busca consolidar su posicionamiento y seguir impulsando el consumo de uno de los productos más representativos de la región en un entorno que conecta tradición e innovación.