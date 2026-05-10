La Red de Pueblos Gastronómicos se consolida y duplica su alcance en solo un año

La Red de Pueblos Gastronómicos de España ha superado con creces las previsiones en su primer año de funcionamiento, tal y como quedó patente en la celebración de su II Asamblea Nacional. El encuentro reunió a alcaldes, representantes municipales y nuevos miembros, junto al equipo directivo liderado por su presidente, Fernando Valmaseda.

La cita sirvió para evaluar los avances logrados desde su creación y trazar las líneas estratégicas del futuro, con el foco puesto en reforzar la promoción conjunta de los destinos adheridos y potenciar el turismo vinculado a la cultura culinaria y las tradiciones locales.

En apenas doce meses, la Red ha experimentado un crecimiento notable, logrando duplicar el número de municipios participantes y poniendo en marcha iniciativas comunes. Entre ellas destacan una plataforma digital con contenidos actualizados, tres rutas gastronómicas ya operativas —y otras dos en fase de desarrollo—, además de diversas acciones orientadas a dinamizar el turismo y mejorar su proyección online.

Durante la apertura, Valmaseda destacó que se ha cumplido el 97% de los objetivos fijados en la primera asamblea, subrayando el compromiso activo de las localidades integrantes como uno de los pilares del éxito del proyecto.

El foro también permitió el intercambio de experiencias entre municipios de diferentes regiones, fomentando la cooperación y la creación de sinergias para aumentar la visibilidad de fiestas, eventos y propuestas gastronómicas.

En paralelo, se avanzaron nuevas iniciativas promocionales dirigidas tanto al mercado nacional como internacional, dentro de un plan que contempla presentaciones y acciones específicas en los próximos años.

Uno de los momentos destacados fue el relevo en la representación institucional de los alcaldes. Daniel Lara, regidor de Llerena, cedió el testigo a María Jesús Serrano, alcaldesa de Baena, quien asumirá la portavocía en actos oficiales y eventos de promoción.

Asimismo, se acordó que Almendralejo será la sede de la III Asamblea Nacional, prevista para la primavera de 2027. Desde el municipio extremeño, su concejala de Turismo, Josefina Barragán, valoró positivamente la designación y aseguró que la localidad está preparada para acoger un evento de alcance nacional.

Con este impulso, la Red afianza su crecimiento y refuerza su papel como plataforma de cooperación entre destinos que comparten un mismo objetivo: poner en valor la gastronomía como motor de identidad, cultura y desarrollo turístico en España.