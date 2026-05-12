Sabores que cruzan fronteras en pleno corazón de Alcalá

La Comunidad de Madrid homenajea la gastronomía de la Unión Europea con una ruta de tapas en Alcalá de Henares

La Semana de la Tapa Europea reúne a 26 locales y propone un viaje culinario por los 27 países de la UE con motivo del Día de Europa

La Comunidad de Madrid homenajea la gastronomía de la Unión Europea con una ruta de tapas en Alcalá de Henares
Miguel Ángel García Martín PD.
Archivado en: Gastronomía

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La ciudad de Alcalá de Henares vuelve a situar la gastronomía como punto de encuentro entre culturas con la celebración de la tercera edición de la Semana de la Tapa Europea, una iniciativa que transforma sus bares y restaurantes en embajadas culinarias del continente.

Impulsada por el Ayuntamiento y respaldada por la Comunidad de Madrid, esta cita gastronómica se desarrolla del 8 al 16 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día de Europa. Durante estos días, 26 establecimientos locales ofrecen creaciones inspiradas en las cocinas de los países miembros de la Unión Europea.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha participado en el recorrido gastronómico, destacando el valor de la cocina como elemento integrador. En su intervención, subrayó que Europa trasciende lo político y económico para consolidarse como un espacio compartido de cultura, tradición y convivencia entre millones de ciudadanos.

La propuesta invita a los visitantes a degustar una amplia variedad de tapas que reinterpretan recetas tradicionales del continente. Desde clásicos españoles como los torreznos con patatas revolconas, hasta elaboraciones del norte de Europa como el arenque con crema agria y eneldo, o versiones contemporáneas del souvlaki griego.

Entre los establecimientos participantes figuran espacios emblemáticos y propuestas innovadoras de la ciudad, como el Parador de Alcalá, Casino Alcalá, Ki-Jote Restaurante Fusión o La Terraza del Mercado, entre otros, que convierten esta ruta en una experiencia gastronómica diversa y atractiva.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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