Spain Fusion regresa a México con una ofensiva gourmet liderada por grandes chefs y productos estrella

La gastronomía española vuelve a cruzar el Atlántico con fuerza. Por segundo año consecutivo, Spain Fusion aterriza en Ciudad de México como escaparate privilegiado para exhibir la riqueza agroalimentaria de España ante el mercado mexicano, uno de los más estratégicos por su dinamismo y afinidad cultural.

El encuentro, impulsado por Vocento Gastronomía y respaldado por ICEX junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se celebrará el 13 de mayo en el emblemático ex convento de San Hipólito. Este espacio histórico se transformará en un punto de conexión entre productores españoles y profesionales mexicanos del sector: desde importadores y distribuidores hasta chefs, sumilleres y prensa especializada.

El formato combina una feria comercial con una agenda de alto nivel que incluye catas, ponencias y demostraciones en vivo. Todo ello con un cartel de lujo encabezado por chefs de prestigio como Paco Pérez, Paco Roncero, Iván Cerdeño y Carolina Álvarez, acompañados por expertos como el Master of Wine Fernando Mora, el directivo Enrique Valero y el especialista en aceite de oliva Alfonso Fernández.

El protagonismo recae, una vez más, en el vino español. Las 14 empresas participantes mostrarán una amplia variedad que va más allá de las denominaciones más conocidas, incorporando referencias de regiones emergentes y consolidando la diversidad del mapa vitivinícola español. Desde Rioja y Ribera del Duero hasta Cádiz, Navarra o Aragón, sin olvidar blancos gallegos, cavas y generosos andaluces.

El aceite de oliva virgen extra también gana terreno en México, especialmente entre consumidores interesados en productos saludables. En esta edición se presentarán aceites premium de distintas regiones, con especial foco en Andalucía, acompañados de explicaciones técnicas y sensoriales para el público profesional.

La despensa española se completa con una oferta que abarca desde conservas de alta gama y quesos tradicionales hasta ibéricos, dulces artesanos, aceitunas y vermuts, en una muestra que busca consolidar la imagen de calidad y diversidad del producto español.

A lo largo de la jornada, los chefs establecerán puentes culinarios entre España y México. Desde comparaciones entre el romesco y los moles hasta reflexiones sobre la cocina manchega, la creatividad contemporánea o el valor emocional del guiso, cada intervención irá acompañada de degustaciones en directo.

El broche final llegará con una exclusiva cena de gala para un selecto grupo de invitados, donde los mismos chefs reinterpretarán la despensa española en clave de alta cocina, con vinos de la Federación Española del Vino y aceites de Grandes Pagos del Olivar como protagonistas.