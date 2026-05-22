Las Rozas se convierte en epicentro del sabor peruano con la llegada de «Buenazo Perú 2026»

Las Rozas se alista para acoger una nueva edición de «Buenazo Perú 2026″, un evento que promete transformar el municipio en una auténtica vitrina de la diversidad cultural y gastronómica del país andino. Durante más de una semana -nos comenta Julio Oviedo, organizador del evento- el público podrá sumergirse en un recorrido culinario que abarca desde el litoral del Pacífico hasta los Andes y la Amazonía.

El festival reunirá una cuidada selección de propuestas que van desde recetas tradicionales hasta creaciones contemporáneas, con especial protagonismo de la cocina nikkei, una de las corrientes más innovadoras al fusionar sabores peruanos con técnicas japonesas.

La gastronomía peruana ha conquistado el mundo y España es testigo de su increíble evolución

Más allá de la gastronomía, la cita ofrecerá un programa dinámico pensado para todos los públicos. Habrá competiciones de ceviche, talleres para aprender a preparar el emblemático Pisco Sour y sesiones de maridaje que unirán vinos españoles con tapas de inspiración peruana, destacando el diálogo culinario entre ambos países.

La música en vivo y las expresiones culturales tanto peruanas como españolas completarán una experiencia que busca ir más allá del plato, convirtiendo el festival en un punto de encuentro entre tradiciones, sabores y ritmos.

Fechas y horarios:

Del jueves 21 al domingo 24 de mayo y del jueves 28 al domingo 31 de mayo

Jueves de 17 a 23 h.

Viernes y sábados de 12 a 00 h.

Domingos de 12 a 22 h.

Ubicación:

Recinto Ferial