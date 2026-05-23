Galicia irrumpe en la élite del whisky mundial con tres premios en Londres

La destilería gallega Ovalle 1888 ha dado un salto al panorama internacional tras obtener tres medallas en la categoría World Whisky de los prestigiosos International Spirits Challenge 2026, celebrados en Londres. El certamen, considerado uno de los más exigentes del sector, reúne cada año miles de referencias procedentes de más de 70 países y somete los productos a catas a ciegas realizadas por expertos.

El reconocimiento supone un espaldarazo al modelo artesanal que la familia Ovalle ha mantenido durante más de un siglo. Herederos de una tradición iniciada en 1888 y vinculada a la creación de marcas históricas como Ruavieja, los productores gallegos reivindican ahora su lugar en un mercado dominado por potencias como Escocia, Irlanda o Japón.

Desde la compañía destacan que el éxito es fruto de una filosofía basada en el respeto por los procesos tradicionales y la experimentación con barricas poco convencionales. Según explica Juan Ovalle, responsable de Innovación, estos premios confirman que sus destilados no solo tienen historia, sino también nivel para competir en la escena global.

Uno de los elementos diferenciales de la firma es el uso de maderas y vinos locales para el envejecimiento. El Bateeiro, distinguido con medalla de plata, madura en barricas de castaño gallego, aportando notas dulces, tostadas y un final con matices salinos. También con plata fue reconocido Ovalle Ruby, afinado en barricas de Ribera del Duero, que aporta carácter frutal y estructura tánica. Por su parte, Ovalle Gold, con medalla de bronce, se elabora en barricas de Albariño, lo que le confiere un perfil más fresco, con toques cítricos y florales.

Cada edición se produce en cantidades limitadas, reforzando su carácter exclusivo y experimental, una apuesta que ha captado la atención del jurado internacional.

En paralelo a este reconocimiento, la destilería ha puesto en marcha The Ovalle Reserve Whisky Society, un club privado dirigido a aficionados y coleccionistas. La iniciativa permitirá acceder a botellas numeradas, ediciones especiales e incluso a barricas personalizadas, elaboradas con maderas singulares o procedentes de bodegas seleccionadas.

El proyecto busca ir más allá del producto y crear una comunidad en torno a la cultura del whisky, con experiencias, catas y encuentros tanto en Galicia como en su espacio en Madrid.

Con este impulso, Ovalle 1888 posiciona a Galicia como un nuevo territorio emergente en el mapa del whisky de autor, llevando su identidad atlántica a competir directamente con las grandes tradiciones internacionales.