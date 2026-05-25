La Guía Peñín 2026 confirma el despegue del vino mexicano con récord de catas y calidad

La Guía Peñín de los Vinos de México 2026 ya está disponible y vuelve a posicionarse como una de las referencias clave para entender el momento que vive la industria vinícola del país. Esta edición ofrece una panorámica renovada del sector a partir del análisis de 57 bodegas y cerca de 400 vinos, poniendo el foco en la diversidad de estilos, la evolución de las regiones productoras y las tendencias que marcan el rumbo del vino mexicano.

El volumen arranca con un bloque introductorio de carácter didáctico, pensado tanto para quienes se inician como para perfiles más especializados. En sus páginas se abordan cuestiones esenciales como los procesos de elaboración, las distintas crianzas, las bases de la cata o los errores más frecuentes al degustar. También se exploran factores determinantes como el clima, el tipo de suelo y las corrientes enológicas que influyen en la personalidad de cada vino.

La segunda parte se adentra en las principales zonas productoras del país, ofreciendo un recorrido detallado a través de las bodegas y etiquetas evaluadas. Cada región se presenta con información técnica precisa —altitud, extensión de viñedos, variedades predominantes, condiciones climáticas y características del suelo— que permite comprender mejor el contexto en el que se desarrolla la viticultura mexicana.

En el apartado de puntuaciones, tres vinos lideran la edición con 94 puntos: Sol de Noche 2023, de Bodegas del Viento (Coahuila); Guidova Cabernet Sauvignon 2022, también de Coahuila; y Monte Xanic Gran Ricardo 2023, procedente de Baja California. A ellos se suman otros doce vinos que alcanzan los 93 puntos, reflejo del avance cualitativo que experimenta el sector.

El director de la guía, Carlos González, destaca el potencial del país y el proceso que atraviesan sus regiones vitivinícolas para definir su identidad. Subraya que, aunque se trata de una evolución progresiva, es clave para consolidar el carácter propio de los vinos mexicanos en el futuro.

Desde su desembarco en México en 2010, la Guía Peñín ha seguido de cerca la transformación del sector, ampliando año tras año el número de vinos evaluados y las zonas analizadas. Este recorrido ha consolidado la publicación como una de las más completas dedicadas al vino mexicano.

La edición 2026 puede consultarse ya a través de la web oficial de Peñín en distintos formatos —flipbook, PDF descargable y buscador online— para usuarios con suscripción premium.