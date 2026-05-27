Tokio se rinde al sabor español con una cumbre gastronómica de alto nivel

Tokio volverá a convertirse en escaparate de la alta cocina española con la celebración, el próximo 2 de junio, de una nueva edición de Spain Fusion en su versión más exclusiva: The Premium Experience. El encuentro tendrá lugar en el JW Marriott Hotel Tokyo, en el moderno complejo Takanawa Gateway City, y reunirá a algunos de los nombres más influyentes de la gastronomía española.

Impulsado por Vocento Gastronomía, con el respaldo de Foods and Wines from Spain (ICEX), el evento da un paso más hacia un formato selecto, pensado para conectar directamente con actores clave del mercado japonés. Un grupo reducido de profesionales —entre importadores, distribuidores, chefs, restauradores y periodistas— tendrá acceso a una inmersión gastronómica centrada en la calidad del producto español.

El cartel lo encabezan figuras de primer nivel que suman un total de diez estrellas Michelin: Nacho Manzano (Casa Marcial, Asturias), David Yarnoz (El Molino de Urdániz, Navarra y Taiwán), Benito Gómez (Bardal, Málaga) y David García (El Corral de la Morería, Madrid). Junto a ellos participarán el Master of Wine Fernando Mora y el especialista en aceite de oliva virgen extra Alfonso Fernández.

Durante cinco horas, los asistentes podrán presenciar demostraciones culinarias, participar en catas y degustaciones, y conocer de primera mano las aplicaciones gastronómicas de productos emblemáticos como vinos, aceites, carnes y quesos. El programa incluye además una mesa redonda moderada por Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía, donde se debatirá sobre la evolución y tendencias de la cocina española.

El evento culminará con un encuentro entre profesionales y representantes de establecimientos certificados en Tokio con los sellos Restaurants from Spain y Colmados from Spain. Como cierre de la jornada, la Oficina Económica y Comercial de España en la capital japonesa ofrecerá una cena de gala elaborada por los chefs invitados, acompañada de aceites de Grandes Pagos del Olivar y vinos de Grandes Pagos de España.

La elección de Tokio no es casual. Considerada una de las grandes capitales gastronómicas del mundo, la ciudad destaca por su exigencia en calidad, innovación y respeto por el producto. Este contexto la convierte en un destino prioritario para la expansión de los alimentos españoles, especialmente en categorías como el vino, el aceite de oliva virgen extra y los productos ecológicos, que siguen ganando terreno en el mercado japonés.

Con propuestas culinarias que recorrerán desde el norte peninsular hasta Andalucía, los chefs participantes no solo mostrarán su técnica, sino también la riqueza y diversidad de la despensa española, en un evento diseñado para seducir a uno de los mercados más exigentes del mundo.