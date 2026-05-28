La alimentación que potencia la fertilidad: claves para una dieta saludable

En las consultas de fertilidad, es habitual observar un patrón repetido: análisis, pruebas, hormonas y, al final, una pregunta que parece sencilla: “¿Qué puedo hacer desde mi mesa?”. La respuesta, apoyada por una serie creciente de investigaciones, es tajante: la alimentación es clave para la fertilidad.

No se trata de seguir un régimen milagroso ni de encontrar un “superalimento” que asegure el embarazo. Sin embargo, hay un patrón claro: lo que ingerimos afecta las hormonas, la inflamación, el peso corporal y, en definitiva, la salud de los gametos. En otras palabras, ciertos alimentos benefician a los óvulos y espermatozoides mientras que otros pueden dificultar su función.

Lo que se ha descubierto: peso, hormonas y calidad del semen

Los expertos en reproducción coinciden en un punto fundamental: el peso corporal es una variable crucial a tener en cuenta. Tanto el sobrepeso como el bajo peso pueden ser obstáculos significativos en el camino hacia el embarazo.

En mujeres:

La obesidad se relaciona con problemas en la ovulación, ciclos menstruales irregulares y una menor tasa de éxito en tratamientos de reproducción asistida.

se relaciona con problemas en la ovulación, ciclos menstruales irregulares y una menor tasa de éxito en tratamientos de reproducción asistida. Aumenta el riesgo de sufrir síndrome de ovario poliquístico (SOP) , una de las principales causas de infertilidad femenina.

, una de las principales causas de infertilidad femenina. Por el contrario, tener un bajo peso puede interferir con la producción hormonal y llevar a la amenorrea (falta de menstruación).

En hombres:

El sobrepeso y la obesidad están vinculados a una menor concentración y movilidad espermática, alteraciones hormonales y reducción del volumen del semen .

. El exceso de grasa abdominal eleva la temperatura testicular, lo que puede perjudicar la producción de espermatozoides.

Además del peso corporal, es importante considerar qué tipo de alimentos se consumen. Numerosos estudios han demostrado que los ultraprocesados, las grasas trans, el exceso de azúcares añadidos y ciertos patrones dietéticos occidentales cargados de comida rápida afectan negativamente tanto al esperma como a la respuesta ovárica, contribuyendo al estrés oxidativo y a la inflamación crónica. Investigaciones recientes en andrología han revelado que dietas altas en grasas saturadas y carnes procesadas están asociadas con una disminución en la concentración espermática y un aumento en los espermatozoides con anomalías morfológicas.

En contraste, seguir un patrón alimentario mediterráneo, rico en frutas frescas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva y pescado azul se relaciona con una mejor función ovárica y mayor calidad del semen. Esto se traduce también en mejores resultados durante tratamientos como la fecundación in vitro. Un reciente reportaje publicado por La Razón aborda cómo mejorar la fertilidad a través de una adecuada alimentación, enfatizando la importancia de optar por alimentos frescos y evitar tanto el tabaco como moderar el consumo de alcohol para proteger gametos.

Nutrientes beneficiosos (y cómo incluirlos en tu dieta)

Los nutricionistas que trabajan en clínicas especializadas destacan varios nutrientes esenciales para fomentar una buena función reproductiva.

Antioxidantes (vitaminas C y E, polifenoles): protegen los gametos del daño oxidativo. Se encuentran en frutas rojas, cítricos, kiwi, brócoli, tomate, espinacas y frutos secos.

(vitaminas C y E, polifenoles): protegen los gametos del daño oxidativo. Ácido fólico : fundamental antes y durante el embarazo; crucial para la calidad del óvulo. Presente en legumbres, verduras de hoja verde oscura, cereales enriquecidos y algunos tipos de pescado.

: fundamental antes y durante el embarazo; crucial para la calidad del óvulo. Zinc : vital para la división celular así como para las funciones ovárica y espermática. Se halla en carnes magras, mariscos, huevos y cereales integrales.

: vital para la división celular así como para las funciones ovárica y espermática. Omega-3 : ayuda a regular la inflamación y mejora el perfil hormonal; está asociado a una mejor calidad tanto del semen como del óvulo. Se encuentra principalmente en pescados azules (sardinas, caballa o salmón), nueces, semillas de lino o chía y aguacate.

: ayuda a regular la inflamación y mejora el perfil hormonal; está asociado a una mejor calidad tanto del semen como del óvulo. Hierro y calcio: son esenciales para mantener un equilibrio adecuado durante el proceso reproductivo.

Las pautas generales recomendadas por los especialistas son fáciles de recordar:

Consumir verduras y frutas diariamente (al menos cinco raciones).

(al menos cinco raciones). Incluir legumbres entre tres a cuatro veces por semana .

. Optar por cereales integrales frente a los refinados.

frente a los refinados. Elegir proteínas magras (pescado, pollo o legumbres).

(pescado, pollo o legumbres). Utilizar aceite de oliva virgen extra como principal fuente grasa.

como principal fuente grasa. Minimizar al máximo los azúcares añadidos , refrescos industriales, ultraprocesados o bollería industrial.

, refrescos industriales, ultraprocesados o bollería industrial. Moderar el consumo de alcohol (preferiblemente evitarlo durante la búsqueda activa o tratamientos).

Avances médicos: tratamientos e importancia nutricional

Mientras las semanas pasan rápidamente en el calendario reproductivo, también lo hacen los avances médicos. Las clínicas ahora ofrecen técnicas más efectivas como fecundación in vitro (FIV), métodos avanzados para seleccionar espermatozoides e incluso preservación ovocitaria, además se investiga sobre estrategias innovadoras como la gametogénesis in vitro o mejoras del citoplasma ovocitario.

En este nuevo panorama sanitario, ya no se considera a la nutrición solo como un simple “consejo”, sino que empieza a verse como un verdadero complemento terapéutico:

Los programas FIV están comenzando a incorporar planes dietéticos personalizados que buscan mejorar tanto la respuesta ovárica como la calidad seminal.

Controlar adecuadamente el peso antes del tratamiento incrementa las probabilidades de embarazo mientras reduce complicaciones gestacionales .

. Se está investigando cómo los suplementos antioxidantes o ricos en omega-3 pueden ser beneficiosos para disminuir daños oxidativos en gametos; sin embargo, siempre debe ser un profesional quien marque pautas concretas sobre su uso.

El mensaje entre los expertos es claro: aunque no existe dieta capaz por sí sola de reemplazar procedimientos como FIV o solucionar obstrucciones tubáricas; sí hay que tener presente que una alimentación inadecuada puede obstaculizar los resultados deseados tras tratamientos costosos tanto emocionalmente como financieramente.

Curiosidades científicas sobre lo que comemos

La conexión entre dieta y fertilidad ha generado anécdotas e información interesante capaz de desafiar ciertos mitos:

En estudios observacionales se ha encontrado que hombres con dietas ricas en frutas frescas, verduras y pescado presentan espermatozoides con mejor movilidad y menor fragmentación del ADN.

El conocido “reloj biológico” no solo afecta a las mujeres; investigaciones muestran cómo también el deterioro cualitativo del esperma con avance edad puede ser influenciado por hábitos alimenticios y tabaquismo.

Hay estudios donde pequeñas modificaciones en el consumo de grasas trans han producido cambios significativos en concentración espermática dentro de unos pocos meses.

han producido cambios significativos en concentración espermática dentro de unos pocos meses. Algunas clínicas sugieren seguir una dieta mediterránea durante al menos tres meses antes iniciar FIV; esto coincide con el tiempo necesario para renovar completamente una “hornada” completa de espermatozoides.

Investigaciones realizadas con animales han mostrado cómo cambios drásticos en las dietas parentales pueden modificar posteriormente aspectos metabólicos en sus descendientes. Este hallazgo abre paso al concepto fascinante que sugiere que “las decisiones alimenticias actuales podrían influir incluso hasta generaciones futuras”.

Lo alentador es que a diferencia del paso del tiempo o ciertos factores genéticos ya establecidos; la dieta es algo modificable. Así pues ajustar lo que consumimos cada día se ha convertido no solo en uno más entre tantos factores relevantes; sino también uno muy accesible e impactante dentro del ámbito delicado relacionado con la fertilidad contemporánea.