Feria de la Garnacha 2026: El plan perfecto para descubrir Zaragoza a través del paladar y la música

Zaragoza llegó a Madrid con una idea clara. Presentar por todo lo alto la espectacular Feria de la Garnacha 2026 que se celebrará en la capital aragonesa del 4 al 7 de junio.

Fue este 26 de mayo de 2026 cuando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explicó con detalle todo lo relacionado. Y es que la ciudad maña es un fantástico destino gastronómico, enoturístico y sostenible de referencia en España, avalado por el nombramiento de Ciudad Creativa de la UNESCO en el ámbito de la gastronomía y su estrategia como Capital Mundial de la Garnacha.

Zaragoza organizará este año tres grandes actividades relacionadas con todo esto: la Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible, los Encuentros de Excelencia e Inspiración y GastroGarnacha. Estas propuestas permiten vivir la garnacha como producto, experiencia turística y motor de innovación.

Más de 40.000 personas en la primera edición

La Feria de la Garnacha regresará al Parque Macanaz del 4 al 7 de junio. Tras el éxito de la primera edición, que atrajo a más de 40.000 personas, la cita crece con una jornada más, mayor presencia de bodegas y una programación musical reforzada bajo el escenario «Vibra Garnacha».

El recinto contará con casetas de degustación, zona de picnic, un mercado boutique y un túnel de la garnacha de cinco metros con efectos visuales. Además, Vinos de Madrid será la región invitada en esta edición.

Una Zona profesional y Encuentros de Excelencia e Inspiración

La edición de este año incluirá una zona profesional para el encuentro de bodegas, hostelería y agentes del sector. Paralelamente, los días 3, 4 y 5 de junio, se celebrarán los Encuentros de Excelencia e Inspiración.

En estas jornadas participarán expertos de alto nivel como el arquitecto japonés Shigeru Ban (premio Pritzker 2014), Marta Thorne, Enrique Valero (CEO de Abadía Retuerta) y otros referentes del diseño y la comunicación digital. Los encuentros tendrán lugar en la Casa Consistorial, el Mobility City y la sede de Heraldo de Aragón.

GastroGarnacha y proyección turística

Desde el 29 de mayo, el GastroGarnacha llevará la promoción de tapa más vino y menús especiales a los bares y restaurantes de la ciudad, en colaboración con las asociaciones de Cafés y Bares y Horeca. También se celebrará el Concurso de Diseño de Etiquetas «Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha».

Con esta programación, Zaragoza refuerza su papel como destino de escapada urbana, situado a menos de dos horas de Madrid en alta velocidad y es por eso precisamente que acerca la propuesta a la capital española. La programación completa puede consultarse en zaragozagarnacha.com.

Bodegas participantes 2026:

D.O. CARIÑENA:

Bodegas Care, Grandes Vinos, Bodegas San Valero, Bodegas Paniza, Bodegas Luis Marín, Libre y Salvaje, Bodegas Esteban Martón, Bodega Carlos Valero, Cariñena Sprit [14].

D.O. CAMPO DE BORJA:

Bodegas Aragonesas (Coto de Hayas), Bodegas Borsao [14].

D.O. CALATAYUD:

Bodegas San Alejandro, Bodega Sommos, Bodega La Dolores Calatayud, 990 viñas, Vinos atrevidos- Bodega La Cerrada [14].

BODEGAS E INVITADOS: