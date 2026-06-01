CON EL SELLO DE CIUDAD CREATIVA DE LA UNESCO

Feria de la Garnacha 2026: El plan perfecto para descubrir Zaragoza a través del paladar y la música

La alcaldesa Natalia Chueca presenta en Madrid una Feria de la Garnacha ampliada que espera superar los 40.000 visitantes

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Zaragoza llegó a Madrid con una idea clara. Presentar por todo lo alto la espectacular Feria de la Garnacha 2026 que se celebrará en la capital aragonesa del 4 al 7 de junio.

Fue este 26 de mayo de 2026 cuando la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, explicó con detalle todo lo relacionado. Y es que la ciudad maña es un fantástico destino gastronómico, enoturístico y sostenible de referencia en España, avalado por el nombramiento de Ciudad Creativa de la UNESCO en el ámbito de la gastronomía y su estrategia como Capital Mundial de la Garnacha. 

Zaragoza organizará este año tres grandes actividades relacionadas con todo esto: la Feria Internacional de la Garnacha y la Gastronomía Sostenible, los Encuentros de Excelencia e Inspiración y GastroGarnacha. Estas propuestas permiten vivir la garnacha como producto, experiencia turística y motor de innovación.

Más de 40.000 personas en la primera edición

La Feria de la Garnacha regresará al Parque Macanaz del 4 al 7 de junio. Tras el éxito de la primera edición, que atrajo a más de 40.000 personas, la cita crece con una jornada más, mayor presencia de bodegas y una programación musical reforzada bajo el escenario «Vibra Garnacha».

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, presenta la Feria.

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, presenta la Feria.

El recinto contará con casetas de degustación, zona de picnic, un mercado boutique y un túnel de la garnacha de cinco metros con efectos visuales. Además, Vinos de Madrid será la región invitada en esta edición.

Una Zona profesional y Encuentros de Excelencia e Inspiración

La edición de este año incluirá una zona profesional para el encuentro de bodegas, hostelería y agentes del sector. Paralelamente, los días 3, 4 y 5 de junio, se celebrarán los Encuentros de Excelencia e Inspiración.

En estas jornadas participarán expertos de alto nivel como el arquitecto japonés Shigeru Ban (premio Pritzker 2014), Marta Thorne, Enrique Valero (CEO de Abadía Retuerta) y otros referentes del diseño y la comunicación digital. Los encuentros tendrán lugar en la Casa Consistorial, el Mobility City y la sede de Heraldo de Aragón.

GastroGarnacha y proyección turística

Desde el 29 de mayo, el GastroGarnacha llevará la promoción de tapa más vino y menús especiales a los bares y restaurantes de la ciudad, en colaboración con las asociaciones de Cafés y Bares y Horeca. También se celebrará el Concurso de Diseño de Etiquetas «Zaragoza Capital Mundial de la Garnacha».

Con esta programación, Zaragoza refuerza su papel como destino de escapada urbana, situado a menos de dos horas de Madrid en alta velocidad y es por eso precisamente que acerca la propuesta a la capital española. La programación completa puede consultarse en zaragozagarnacha.com.

Bodegas participantes 2026:

D.O. CARIÑENA:

  • Bodegas Care, Grandes Vinos, Bodegas San Valero, Bodegas Paniza, Bodegas Luis Marín, Libre y Salvaje, Bodegas Esteban Martón, Bodega Carlos Valero, Cariñena Sprit [14].

D.O. CAMPO DE BORJA:

  • Bodegas Aragonesas (Coto de Hayas), Bodegas Borsao [14].

D.O. CALATAYUD:

  • Bodegas San Alejandro, Bodega Sommos, Bodega La Dolores Calatayud, 990 viñas, Vinos atrevidos- Bodega La Cerrada [14].

BODEGAS E INVITADOS:

  • Vinos de la Tierra de Aragón, Grupo Enate, Bodega Otto Bestué, D.O. Pago Aylés y D.O. Vinos de Madrid [14].

 

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