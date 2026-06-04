Tokio consagra el “lujo invisible”: menos exceso, más emoción en la alta cocina

Lejos del brillo ostentoso, la gastronomía de vanguardia empieza a mirar hacia dentro. Esa ha sido la gran idea que ha atravesado Madrid Fusión Alimentos de España Atelier Tokio 2026, celebrado los días 3 y 4 de junio en el hotel JW Marriott de la capital japonesa. En una edición más íntima, pero fiel a su espíritu, el congreso ha apostado por redefinir el concepto de lujo desde lo intangible: el tiempo, la memoria y la emoción.

La cita, que por tercer año consecutivo aterriza en Japón tras su paso por Kioto, ha reunido a una veintena de ponentes y chefs de distintos países. Desde la cocina española y argentina hasta la tradición nipona o la influencia nikkei, todos los discursos han convergedo en una misma idea: lo exclusivo ya no se mide por el precio, sino por la experiencia que deja huella.

Ese “lujo invisible” —eje central del encuentro y adelanto de lo que marcará Madrid Fusión 2027 en Madrid— fue analizado desde Múltiples perspectivas. En una de las mesas clave, chefs y expertos del sector hotelero coincidieron en que el verdadero valor está en lo irrepetible. El español David Yarnoz lo resumió como una vivencia que permanece en el recuerdo, mientras que el brasileño Rafa Costa e Silva lo ejemplificó con un sueño cumplido: cenar en el mítico restaurante Mibu de Tokio.

La reflexión fue más allá. Muchos participantes coincidieron en que los productos más caros no definen necesariamente el lujo. Por el contrario, ingredientes humildes, ligados a la memoria o al origen, pueden generar experiencias mucho más profundas. Una idea que también defendió Carlos Tarrero, representante de hoteles de lujo en Japón, al subrayar el carácter personal y cambiante de lo que cada individuo percibe como exclusivo.

En esa línea, varios cocineros apostaron por recuperar técnicas y recetas tradicionales. Desde estudios históricos sobre el Japón del período Edo hasta reinterpretaciones contemporáneas con productos sencillos, la tradición se reivindicó como un puente hacia lo emocional. Ejemplo de ello fueron propuestas como los guisos asturianos de Nacho Manzano o los gazpachuelos andaluces de Benito Gómez.

El diálogo entre culturas también tuvo su espacio. El chef Jérôme Quilbeuf desarrolló un paralelismo entre el pan con tomate español y el nigiri japonés, dos elaboraciones distintas que comparten una misma lógica: sencillez, equilibrio y respeto por el producto. Una comparación que evidencia los puntos de conexión entre ambas cocinas.

Más allá de la técnica, el congreso también puso el foco en la sostenibilidad y la preservación de la naturaleza, así como en la importancia de mantener vivos los procesos tradicionales, como el singular método de elaboración de sake presentado por Hayato Shoji, basado exclusivamente en microorganismos naturales.

La dimensión cultural del evento se reforzó con la participación de figuras clave de la gastronomía internacional. Yoshihiro Narisawa reflexionó sobre conceptos como la imperfección o la fermentación, mientras que Yoshikazu Ono recogió el Premio de Honor Madrid Fusión en nombre de la familia Jiro, en reconocimiento a su legado y su papel en la difusión global del washoku.

Con Río de Janeiro como destino invitado —representado por su secretaria de Turismo, Daniela Maia—, el encuentro también subrayó los lazos entre Brasil y Japón, y el creciente valor de la gastronomía como motor cultural.

Tokio ha dejado así una conclusión clara: en la alta cocina contemporánea, el verdadero lujo ya no se exhibe, se siente.