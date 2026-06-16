Tenerife cita a la élite mundial del vino en el Island Wines Summit

Tenerife se prepara para convertirse en punto de encuentro de la élite del vino con la celebración, del 21 al 23 de junio, de Island Wines Summit, un congreso internacional dedicado a analizar la identidad y el valor de los vinos producidos en territorios insulares. La cita reunirá a destacadas figuras como Paz Levinson, Pascaline Lepeltier, Matteo Montone y Josep Roca, junto a enólogos y productores procedentes de distintas islas del mundo.

El evento, impulsado por Vocento Gastronomía en colaboración con el Cabildo y Turismo de Tenerife, reunirá durante tres días a profesionales del sector —desde sumilleres y Masters of Wine hasta periodistas especializados— para intercambiar conocimientos a través de catas, ponencias y mesas de debate. El objetivo: profundizar en las particularidades que definen a estos vinos, marcados por su origen geográfico, su clima y su vínculo con el territorio.

El programa ofrecerá un recorrido por distintas regiones insulares como Sicilia, Cerdeña, Creta, Chipre o las Azores, además de poner el foco en el propio viñedo canario.

Productores como António Maçanita, Aimilios Andrei o Simone Sedilesu compartirán su visión sobre las nuevas corrientes del vino mediterráneo y atlántico, con especial atención a las variedades autóctonas y a las prácticas sostenibles.

La apertura correrá a cargo de Josep Roca, que dirigirá una cata inaugural centrada en la relación entre el mar y el vino, mientras que otras sesiones abordarán cuestiones como la mineralidad, el auge de los vinos naturales o la identidad cultural ligada a la viticultura en islas. También participarán voces influyentes como el divulgador Jamie Goode o el investigador François Chartier.

Más allá del conocimiento técnico, el encuentro busca reforzar el posicionamiento de Tenerife como destino enogastronómico de referencia. Desde las instituciones insulares se subraya el valor estratégico del congreso para dar visibilidad al trabajo de generaciones de viticultores y consolidar la proyección internacional de sus denominaciones de origen.

Uno de los momentos destacados será la designación del primer “Guardián del Vino de Tenerife”, un reconocimiento que distinguirá a un sumiller encargado de ejercer como embajador global de los vinos de la isla. La elección recaerá en un jurado compuesto por expertos internacionales y representantes del sector local.

El congreso, dirigido principalmente a profesionales, también podrá seguirse en formato online, ampliando así su alcance y contribuyendo a difundir la singularidad de los vinos insulares a nivel global.