Los fideos instantáneos cargan con una imagen negativa: el plato típico del estudiante, un salvavidas a fin de mes o la opción rápida en plena noche. Sin embargo, el mundo sigue atrapado en la tentación del sobre de sopa.

En los supermercados de España, desde Tokio hasta Ciudad de México, las estanterías están repletas de vasitos y paquetes con sabores variados. Las cifras de venta no dejan de aumentar cada año y, como indican portales gastronómicos como Directo al Paladar o Gastronomía & Cía, el consumo de estos platos rápidos está en auge, especialmente entre los jóvenes urbanos.

Mientras se debate su salubridad, cada vez más cocineros aficionados, blogueros y divulgadores —desde Webos Fritos hasta Recetas de Rechupete— coinciden en un punto: el problema no son los fideos en sí, sino lo que les añades… o lo que decides omitir.

¿Por qué tienen tan mala fama?

Los motivos son bastante recurrentes:

Caldo excesivamente salado

Salsas industriales y potenciadores del sabor

Escasez o nula presencia de verduras

Poca proteína y exceso de harina refinada

En muchos paquetes, el sobre de condimento concentra casi toda la bomba de sal y aditivos. En diversos blogs españoles se repite un consejo útil: usar solo una parte del sobre o reemplazarlo por nuestro propio caldo casero, tal como haríamos con cualquier sopa tradicional.

Lo curioso es que los fideos, despojados de todo lo demás, son simplemente eso: fideos de trigo, comúnmente fritos o deshidratados. A partir de ahí, como subrayan cocineros conocidos en medios como Hogarmania o La Cocina de Frabisa, todo depende de los ingredientes que decidas añadir a la olla.

Cómo mejorarlos en 5 gestos

No se trata de demonizar los fideos instantáneos, sino más bien aprovecharlos como una base rápida. Con cinco acciones simples puedes hacer una gran diferencia:

Incluir verduras frescas o congeladas

Agregar proteína (huevo, tofu, pollo, gambas…)

(huevo, tofu, pollo, gambas…) Regular la sal (usando menos sobre o caldo casero)

(usando menos sobre o caldo casero) Incorporar aromáticos : jengibre, ajo, cebolla, cebolleta

: jengibre, ajo, cebolla, cebolleta Finalizar con grasas buenas: aceite de oliva, sésamo, frutos secos

Con esto claro, pasamos del “abre y come” a una sopa completa lista en menos de 15 minutos.

Receta: fideos instantáneos “tunning” con verduras, huevo y toque ibérico

Aquí tienes una versión rápida que sigue la línea sencilla y directa que proponen medios como El Comidista, A fuego lento o ABC Recetas de Rechupete. Perfecta para una cena improvisada.

Ingredientes (para 2 personas)

2 paquetes de fideos instantáneos tipo ramen (sin utilizar todo el sobre de condimento)

tipo ramen (sin utilizar todo el sobre de condimento) 750 ml de agua o caldo suave de pollo/verduras

1 diente de ajo picado

picado Un trocito pequeño de jengibre fresco (opcional), picado finamente

(opcional), picado finamente 1 zanahoria cortada en tiras finas

cortada en tiras finas 4-5 champiñones laminados

laminados Un buen puñado de espinacas frescas o acelgas troceadas

o acelgas troceadas 2 huevos

1 cucharada de salsa de soja baja en sal

baja en sal 1 cucharadita de aceite de sésamo o aceite virgen extra

o aceite virgen extra Un trocito pequeño de jamón serrano muy picado o taquitos de tofu firme (para la versión vegetariana)

muy picado o taquitos de tofu firme (para la versión vegetariana) Cebolleta o cebollino picado

Sésamo tostado (opcional)

Un toque opcionalmente picante con chile o guindilla

Paso a paso

Prepara la base aromática Calienta una cazuela con un poco de aceite.

Sofríe el ajo y el jengibre a fuego medio sin dejar que se quemen.

Incorpora el jamón serrano picado o el tofu y dora durante un minuto. Añade las verduras Agrega la zanahoria y los champiñones.

Rehoga durante 2-3 minutos hasta que comiencen a ablandarse. Monta el caldo Vierte el agua o el caldo.

Lleva a ebullición.

Añade solo la mitad del sobre de condimento que acompaña a los fideos junto con la salsa soja.

que acompaña a los fideos junto con la salsa soja. Prueba y ajusta: si es necesario, añade un poco más del sobre sin excederte. Cuece los fideos Cuando hierva, echa los fideos instantáneos.

Cocina según las indicaciones del paquete; normalmente son entre 3 y 4 minutos, separando los fideos con unos palillos o un tenedor. Cocina los huevos en el caldo Baja un poco el fuego para que hierva suavemente.

Casca los huevos directamente en el caldo sin remover.

Cocina durante 3 minutos para conseguir una yema cremosa; si prefieres los huevos más hechos, déjalos algunos minutos más. Termina con hojas y aroma Apaga el fuego.

Añade las espinacas; se cocinarán con el calor residual.

Incorpora el aceite de sésamo o un chorrito del aceite virgen extra. Sirve y decora Distribuye los fideos y el caldo en boles.

Corona cada porción con cebolleta picada, sésamo tostado y si te gusta lo picante, añade un toque chileno.

Trucos rápidos para variarlo

Sustituye el jamón por unas sabrosas gambas o tiras de pollo.

o tiras de pollo. Prueba usar un poco de miso en lugar del sobre condimentador.

en lugar del sobre condimentador. Añade ingredientes como maíz dulce, tiras finas de col china o cualquier verdura que tengas dando vueltas por la nevera.

Si buscas algo más ligero, simplemente utiliza caldo casero omitiendo el sobre.

Un aliado honesto si sabes usarlo

Los fideos instantáneos, lejos ser la solución definitiva, tampoco son tus enemigos. En manos creativas y curiosas en la cocina pueden transformarse desde una sopa desangelada hasta un plato completo repleto de verduras frescas, sabor auténtico e incluso algo del cariño que aporta cocinar a diario.

La esencia es clara: no se trata simplemente dejar atrás estos fideos; más bien hay que aprender a disfrutar cocinándolos mejor. Y aquí es donde comienza lo divertido.