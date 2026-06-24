Tenerife impulsa una alianza internacional que redefine los vinos de isla

La isla de Tenerife se ha convertido en el punto de encuentro de una nueva corriente dentro del mundo del vino. La primera edición de Island Wines Summit ha concluido dejando algo más que ponencias y catas: ha sentado las bases de una comunidad internacional que reivindica el valor diferencial de los vinos producidos en territorios insulares.

Lejos de tratarse solo de una reunión técnica, el encuentro ha servido para articular una identidad común entre regiones separadas por miles de kilómetros pero unidas por desafíos similares. Factores como la influencia oceánica, los suelos volcánicos, las condiciones climáticas extremas o la singularidad de las variedades autóctonas han sido algunos de los elementos que han centrado el debate y que, en conjunto, apuntan a la consolidación de una categoría propia dentro del panorama vitivinícola mundial.

Durante la clausura, el consejero del Cabildo de Tenerife, Valentín González, subrayó el papel del vino como reflejo cultural del territorio, destacando su vínculo con el paisaje y la identidad local. Además, insistió en la intención de dar continuidad a esta iniciativa, concebida con vocación de permanencia. En la misma línea, Benjamín Lana, director de Vocento Gastronomía, valoró el respaldo institucional y puso el acento en la importancia de generar comunidad en torno al vino y la gastronomía como estrategia de futuro.

El cierre del congreso ha cambiado el formato de las salas por la experiencia directa sobre el terreno.

Los participantes recorrieron once bodegas de la isla para conocer de cerca la diversidad y riqueza del sector vitivinícola tinerfeño. Esta ruta permitió descubrir distintas formas de interpretar un mismo territorio, desde la influencia de la altitud hasta el manejo del viñedo, pasando por la tradición familiar o la innovación enológica.

Entre las bodegas visitadas se encuentran Altos de Trevejos, Suertes del Marqués, El Lomo, Viñátigo, Tajinaste, Tempus, Ferrera, El Sitio, Linaje de Pago y Cráter, configurando un recorrido que evidenció la pluralidad de estilos y proyectos que conviven en la isla.

Más allá de las catas y ponencias de jornadas anteriores, esta inmersión práctica ha reforzado uno de los mensajes centrales del encuentro: los vinos de isla tienen argumentos sólidos para posicionarse en el mercado internacional, apoyados en su autenticidad y en su capacidad para expresar territorios únicos.

En este contexto, el Master of Wine Fernando Mora aportó una visión clave al explicar que entender los vinos de Tenerife implica comprender la compleja interacción entre insularidad y vulcanismo. A estos factores se suman condiciones climáticas muy particulares, marcadas por la influencia del Teide y la diversidad de microclimas que conviven en la isla.

Mora también destacó el valor histórico del viñedo tinerfeño, con cepas centenarias, sistemas de conducción tradicionales como el cordón trenzado y una viticultura que calificó de extrema por las condiciones del terreno. Una idea que refuerza la singularidad de estos vinos y su difícil comparación con otras regiones.

La importancia de esa conexión con el origen fue compartida por el bodeguero Pablo López, quien recordó que el carácter del vino se define en el viñedo. En paralelo, Roberto Santana subrayó que la fortaleza de una región vitivinícola radica en la diversidad de interpretaciones de su territorio, un modelo que Canarias comienza a consolidar.

Con esta primera edición, Island Wines Summit no solo ha puesto en valor el presente del vino insular, sino que ha abierto una vía de colaboración internacional que apunta directamente al futuro del sector.