Madrid irrumpe con fuerza en la escena mundial del AOVE: 32 premios avalan su ascenso imparable

El aceite de oliva virgen extra producido bajo la Denominación de Origen Protegida Aceite de Madrid atraviesa uno de sus momentos más destacados, tras acumular 32 reconocimientos en algunos de los certámenes más exigentes del sector a nivel mundial. Estos premios, obtenidos en 15 concursos celebrados en 14 países, consolidan el posicionamiento de los aceites madrileños dentro del panorama internacional de alta calidad.

A pesar de tratarse de una denominación relativamente reciente, con menos de tres años de trayectoria, el sector oleícola madrileño hunde sus raíces en una tradición centenaria que hoy se traduce en productos capaces de competir con los mejores del mundo. Esta idea vertebró el acto “De Madrid al mundo”, celebrado en el restaurante Atocha 107, donde se puso en valor el crecimiento y la proyección exterior de estos aceites.

Durante el evento, se hizo balance de los éxitos cosechados en las dos últimas campañas, en las que los AOVE madrileños han logrado medallas de oro, plata y bronce, además de varias clasificaciones destacadas dentro de rankings internacionales como los Top 100.

El presidente de la DOP, Rafael Gómez Toba, subrayó que estos aceites están dejando de ser una novedad para convertirse en una opción cada vez más demandada por los consumidores. Por su parte, Esther Alonso, directora del Consejo Regulador, detalló el alcance de estos logros y su impacto en la visibilidad internacional de la región. El cierre institucional corrió a cargo de Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, quien puso el acento en el trabajo conjunto del sector para reforzar una marca de calidad sólida y reconocible.

Un viaje gastronómico con sello madrileño

Uno de los momentos más destacados de la presentación fue la demostración culinaria que evidenció la capacidad de estos aceites para integrarse en distintas tradiciones gastronómicas del mundo. Para ello, el chef Joaquín Felipe diseñó un menú internacional de tapas de autor, concebido como un recorrido por diferentes países a través de recetas emblemáticas reinterpretadas con AOVE madrileño.

Cada plato estaba vinculado a uno de los aceites premiados en la última campaña, estableciendo un paralelismo entre el lugar donde fue reconocido y la inspiración culinaria de la propuesta.

Entre las elaboraciones degustadas se incluyeron una musaka en la que el aceite madrileño aportaba matices tanto en la cocción como en la bechamel, un sándwich de pan de centeno con carne ahumada acompañado de una vinagreta emulsionada, y un cuscús vegetal realzado con aceite en crudo. También formaron parte del menú unos dumplings rellenos de atún, fish and chips con mayonesa elaborada con AOVE, barbagiuan con relleno de espinaca y ricota y acabado en espuma de aceite, y falafel cuya masa y fritura incorporaban este producto como elemento central.

“Xenofilia”, una reflexión sobre el valor de lo propio

El acto concluyó con la presentación del vídeo institucional “Xenofilia”, una pieza que invita a cuestionar la tendencia a valorar más lo extranjero frente a lo local. A través de un enfoque provocador, el audiovisual reivindica la calidad, identidad y singularidad del aceite madrileño, así como el esfuerzo de todo el sector que hay detrás de su producción.

Con este conjunto de reconocimientos internacionales, la DOP Aceite de Madrid refuerza su creciente prestigio fuera de nuestras fronteras y confirma el excelente momento que vive el aceite de oliva virgen extra de la región.