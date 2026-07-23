Callos con garbanzos, el guiso castizo que regresa a la mesa

Un buen plato de callos con garbanzos es ese guiso que evoca el aroma de un bar de barrio, donde las mesas son de formica y siempre hay pan recién cortado para “mojar hasta dejar el plato limpio”.
Hoy te traigo una versión muy cuidada: una limpieza minuciosa, una cocción lenta, una salsa espesa con su propia gelatina y un toque justo de picante. Todo esto se basa en recetas clásicas de casquería de Madrid y Galicia.
Ingredientes para 6 raciones
Para el guiso
- 1 kg de callos de ternera bien limpios (panza, algo de morro y pata)
- 300 g de garbanzos secos, remojados durante 12 horas en agua tibia con sal
- 2 patas de ternera o cerdo, bien flameadas y limpias, que aportarán gelatina
- 150 g de chorizo semicurado, cortado en rodajas
- 150 g de morcilla de cebolla, en rodajas (añadir al final)
- 100 g de panceta o tocino curado, en dados
- 1 cebolla grande
- 1 puerro (opcional, añade fondo al caldo)
- 1 zanahoria
- 1 cabeza de ajos
- 1 hoja de laurel
- 1 vaso de vino blanco o rancio
- AOVE (aceite de oliva virgen extra)
- Sal
Para la salsa y el punto de sabor
- 1 cebolla mediana
- 3 dientes de ajo
- 1 rebanada de pan del día anterior, frita
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de pimentón picante (ajusta al gusto)
- 6-8 hebras de azafrán o una buena pizca
- 2 clavos de olor
- Pimienta negra molida
- 1 cayena o guindilla seca (opcional, al estilo taberna)
- Un chorrito extra de AOVE
Limpieza y blanqueo de los callos
Los callos vienen cada vez más limpios, pero aún conviene cuidarlos.
- Raspa la parte más oscura, recorta bordes y elimina la grasa visible.
- Introduce los callos en agua fría con sal gruesa y el zumo de un limón, al menos 2 horas; si puedes, déjalos toda la noche.
- Enjuaga bien y corta en cuadrados pequeños, del tamaño de un bocado.
Blanqueo imprescindible:
- Cubre los callos y las patas con agua fría en una olla grande.
- Lleva a ebullición, espuma con paciencia y deja hervir 5 minutos.
- Desecha esa agua, enjuaga rápidamente con agua caliente.
Este paso elimina impurezas y parte de los aromas fuertes; así, el sabor final será intenso pero limpio.
Cocción del fondo con garbanzos
Aquí se decide la textura melosa del guiso: garbanzos tiernos, callos suaves y un caldo con cuerpo.
- Coloca en una olla grande:
- – Callos blanqueados
- – Patas de ternera/cerdo
- – Panceta
- – Cebolla, puerro y zanahoria en trozos grandes
- – Cabeza de ajos entera, con la parte superior cortada
- – Hoja de laurel
- Cubre con agua caliente, 2-3 dedos por encima de las carnes.
- Lleva a hervor, retira la espuma hasta que el caldo quede limpio.
- Baja el fuego a medio y cocina durante 40 minutos.
Ahora es el momento de añadir los garbanzos remojados y escurridos, el chorizo en rodajas y un poco de sal.
- Cocina a fuego medio-bajo entre 2 y 2,5 horas, hasta que los garbanzos estén tiernos, pero sin deshacerse, y los callos estén muy suaves.
- Si usas olla a presión, unos 45 minutos suelen ser suficientes, pero no te olvides de revisar.
Retira las patas a un plato, deja enfriar un poco y deshuesa; reserva la carne gelatinosa para reincorporarla después.
Sofrito y “picada” que ligan la salsa
Aquí está el truco que convierte un guiso correcto en uno memorable: concentrar los sabores y espesar la salsa con su propia gelatina y una picada bien fina.
- Saca del caldo:
- – La cebolla, el puerro y la zanahoria
- – La pulpa de los ajos, que se extrae con facilidad
- Tritura las verduras y ajos con 2 cazos de caldo, hasta que obtengas un puré liso.
- En una sartén, sofríe a fuego medio:
- – Cebolla picada y ajos en láminas
- – AOVE y una pizca de sal
- Añade:
- – Pimentones (tanto dulce como picante), comino, pimienta y clavos de olor
- – Cayena, si buscas un toque más castizo
Remueve durante unos segundos, incorpora el vino y deja que el alcohol se evapore.
Picada clásica para espesar:
- En un mortero, machaca el azafrán, comino, pimienta, los ajos del sofrito y la rebanada de pan frito hasta formar una pasta muy fina.
- Diluye con un chorrito de AOVE y un poco de caldo de callos.
Mezcla:
- Puré de verduras
- Sofrito con vino
- Picada
Todo esto regresa a la olla de los callos y garbanzos. Remueve bien y cocina a fuego bajo durante 10-15 minutos, sin tapar del todo, para que la salsa se ligue ligeramente.
Remate, reposo y servicio
- Incorpora la carne gelatinosa de las patas deshuesadas y ajusta la sal.
- Añade la morcilla en rodajas y cocina 10 minutos más, con cuidado de que no se rompa.
- Apaga el fuego y deja reposar un mínimo de 30 minutos; lo mejor es dejar reposar de un día para otro en la nevera: así el sabor se asienta y la salsa gana consistencia.
Sirve bien caliente en cazuela de barro, acompañado de:
- Pan blanco generoso
- Un poco de perejil picado por encima, si deseas dar un toque visual
- Opcional: unas rodajas de chorizo y morcilla “coronando”, tal como en las recetas clásicas.
Trucos y curiosidades del mundo de los callos
- Los callos se han convertido en un símbolo de cultura de aprovechamiento: de su origen como plato humilde de casquería, han llegado a ser protagonistas en muchas cartas de tascas y casas de comidas.
- La clave radica menos en la cantidad de especias y más en la limpieza y el tiempo de cocción: paciencia y fuego medio-bajo.
- En Galicia, se preparan con garbanzos y abundante gelatina de patas; en Málaga, se orientan hacia un guiso con especias como la canela y el clavo; y en Madrid, destaca el toque picante y la necesidad del pan para mojar.
- Muchos cocineros coinciden en que los callos, al igual que el cocido o la fabada, siempre saben mejor al día siguiente, cuando el colágeno ha hecho su trabajo y la salsa se ha espesado de modo natural.
Si estos callos con garbanzos te salen como esperas, tendrás en tus manos un guiso de invierno que se defiende por sí mismo: nada de adornos, una gran sustancia y un aroma que inunda toda la casa.