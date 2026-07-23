CLÁSICO DE CASQUERÍA CON SABOR A BARES DE BARRIO

Callos con garbanzos, el guiso castizo que regresa a la mesa

Receta de callos con garbanzos al estilo tradicional, picantes, melosos y con una salsa rica, inspirada en la mejor casquería de las tabernas madrileñas.

Callos con garbanzos, el guiso castizo que regresa a la mesa
Callos con garbanzo PD.
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Un buen plato de callos con garbanzos es ese guiso que evoca el aroma de un bar de barrio, donde las mesas son de formica y siempre hay pan recién cortado para “mojar hasta dejar el plato limpio”.

Hoy te traigo una versión muy cuidada: una limpieza minuciosa, una cocción lenta, una salsa espesa con su propia gelatina y un toque justo de picante. Todo esto se basa en recetas clásicas de casquería de Madrid y Galicia.

Ingredientes para 6 raciones

Para el guiso

  • 1 kg de callos de ternera bien limpios (panza, algo de morro y pata)
  • 300 g de garbanzos secos, remojados durante 12 horas en agua tibia con sal
  • 2 patas de ternera o cerdo, bien flameadas y limpias, que aportarán gelatina
  • 150 g de chorizo semicurado, cortado en rodajas
  • 150 g de morcilla de cebolla, en rodajas (añadir al final)
  • 100 g de panceta o tocino curado, en dados
  • 1 cebolla grande
  • 1 puerro (opcional, añade fondo al caldo)
  • 1 zanahoria
  • 1 cabeza de ajos
  • 1 hoja de laurel
  • 1 vaso de vino blanco o rancio
  • AOVE (aceite de oliva virgen extra)
  • Sal

Para la salsa y el punto de sabor

  • 1 cebolla mediana
  • 3 dientes de ajo
  • 1 rebanada de pan del día anterior, frita
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de pimentón picante (ajusta al gusto)
  • 6-8 hebras de azafrán o una buena pizca
  • 2 clavos de olor
  • Pimienta negra molida
  • 1 cayena o guindilla seca (opcional, al estilo taberna)
  • Un chorrito extra de AOVE

Limpieza y blanqueo de los callos

Los callos vienen cada vez más limpios, pero aún conviene cuidarlos.

  1. Raspa la parte más oscura, recorta bordes y elimina la grasa visible.
  2. Introduce los callos en agua fría con sal gruesa y el zumo de un limón, al menos 2 horas; si puedes, déjalos toda la noche.
  3. Enjuaga bien y corta en cuadrados pequeños, del tamaño de un bocado.

Blanqueo imprescindible:

  • Cubre los callos y las patas con agua fría en una olla grande.
  • Lleva a ebullición, espuma con paciencia y deja hervir 5 minutos.
  • Desecha esa agua, enjuaga rápidamente con agua caliente.

Este paso elimina impurezas y parte de los aromas fuertes; así, el sabor final será intenso pero limpio.

Cocción del fondo con garbanzos

Aquí se decide la textura melosa del guiso: garbanzos tiernos, callos suaves y un caldo con cuerpo.

  1. Coloca en una olla grande:
  2. – Callos blanqueados
  3. – Patas de ternera/cerdo
  4. – Panceta
  5. – Cebolla, puerro y zanahoria en trozos grandes
  6. – Cabeza de ajos entera, con la parte superior cortada
  7. – Hoja de laurel
  1. Cubre con agua caliente, 2-3 dedos por encima de las carnes.
  2. Lleva a hervor, retira la espuma hasta que el caldo quede limpio.
  3. Baja el fuego a medio y cocina durante 40 minutos.

Ahora es el momento de añadir los garbanzos remojados y escurridos, el chorizo en rodajas y un poco de sal.

  • Cocina a fuego medio-bajo entre 2 y 2,5 horas, hasta que los garbanzos estén tiernos, pero sin deshacerse, y los callos estén muy suaves.
  • Si usas olla a presión, unos 45 minutos suelen ser suficientes, pero no te olvides de revisar.

Retira las patas a un plato, deja enfriar un poco y deshuesa; reserva la carne gelatinosa para reincorporarla después.

Sofrito y “picada” que ligan la salsa

Aquí está el truco que convierte un guiso correcto en uno memorable: concentrar los sabores y espesar la salsa con su propia gelatina y una picada bien fina.

  1. Saca del caldo:
  2. – La cebolla, el puerro y la zanahoria
  3. – La pulpa de los ajos, que se extrae con facilidad
  1. Tritura las verduras y ajos con 2 cazos de caldo, hasta que obtengas un puré liso.
  1. En una sartén, sofríe a fuego medio:
  2. – Cebolla picada y ajos en láminas
  3. – AOVE y una pizca de sal
  1. Añade:
  2. – Pimentones (tanto dulce como picante), comino, pimienta y clavos de olor
  3. – Cayena, si buscas un toque más castizo

Remueve durante unos segundos, incorpora el vino y deja que el alcohol se evapore.

Picada clásica para espesar:

  • En un mortero, machaca el azafrán, comino, pimienta, los ajos del sofrito y la rebanada de pan frito hasta formar una pasta muy fina.
  • Diluye con un chorrito de AOVE y un poco de caldo de callos.

Mezcla:

  • Puré de verduras
  • Sofrito con vino
  • Picada

Todo esto regresa a la olla de los callos y garbanzos. Remueve bien y cocina a fuego bajo durante 10-15 minutos, sin tapar del todo, para que la salsa se ligue ligeramente.

Remate, reposo y servicio

  1. Incorpora la carne gelatinosa de las patas deshuesadas y ajusta la sal.
  2. Añade la morcilla en rodajas y cocina 10 minutos más, con cuidado de que no se rompa.
  3. Apaga el fuego y deja reposar un mínimo de 30 minutos; lo mejor es dejar reposar de un día para otro en la nevera: así el sabor se asienta y la salsa gana consistencia.

Sirve bien caliente en cazuela de barro, acompañado de:

  • Pan blanco generoso
  • Un poco de perejil picado por encima, si deseas dar un toque visual
  • Opcional: unas rodajas de chorizo y morcilla “coronando”, tal como en las recetas clásicas.

Trucos y curiosidades del mundo de los callos

  • Los callos se han convertido en un símbolo de cultura de aprovechamiento: de su origen como plato humilde de casquería, han llegado a ser protagonistas en muchas cartas de tascas y casas de comidas.
  • La clave radica menos en la cantidad de especias y más en la limpieza y el tiempo de cocción: paciencia y fuego medio-bajo.
  • En Galicia, se preparan con garbanzos y abundante gelatina de patas; en Málaga, se orientan hacia un guiso con especias como la canela y el clavo; y en Madrid, destaca el toque picante y la necesidad del pan para mojar.
  • Muchos cocineros coinciden en que los callos, al igual que el cocido o la fabada, siempre saben mejor al día siguiente, cuando el colágeno ha hecho su trabajo y la salsa se ha espesado de modo natural.

Si estos callos con garbanzos te salen como esperas, tendrás en tus manos un guiso de invierno que se defiende por sí mismo: nada de adornos, una gran sustancia y un aroma que inunda toda la casa.

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