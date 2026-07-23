Callos con garbanzos, el guiso castizo que regresa a la mesa

Un buen plato de callos con garbanzos es ese guiso que evoca el aroma de un bar de barrio, donde las mesas son de formica y siempre hay pan recién cortado para “mojar hasta dejar el plato limpio”.

Hoy te traigo una versión muy cuidada: una limpieza minuciosa, una cocción lenta, una salsa espesa con su propia gelatina y un toque justo de picante. Todo esto se basa en recetas clásicas de casquería de Madrid y Galicia.

Ingredientes para 6 raciones

Para el guiso

1 kg de callos de ternera bien limpios (panza, algo de morro y pata)

bien limpios (panza, algo de morro y pata) 300 g de garbanzos secos , remojados durante 12 horas en agua tibia con sal

, remojados durante 12 horas en agua tibia con sal 2 patas de ternera o cerdo, bien flameadas y limpias, que aportarán gelatina

150 g de chorizo semicurado, cortado en rodajas

semicurado, cortado en rodajas 150 g de morcilla de cebolla, en rodajas (añadir al final)

de cebolla, en rodajas (añadir al final) 100 g de panceta o tocino curado, en dados

1 cebolla grande

grande 1 puerro (opcional, añade fondo al caldo)

1 zanahoria

1 cabeza de ajos

1 hoja de laurel

1 vaso de vino blanco o rancio

o rancio AOVE (aceite de oliva virgen extra)

Sal

Para la salsa y el punto de sabor

1 cebolla mediana

3 dientes de ajo

1 rebanada de pan del día anterior, frita

1 cucharadita de comino molido

molido 1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de pimentón picante (ajusta al gusto)

6-8 hebras de azafrán o una buena pizca

o una buena pizca 2 clavos de olor

Pimienta negra molida

1 cayena o guindilla seca (opcional, al estilo taberna)

Un chorrito extra de AOVE

Limpieza y blanqueo de los callos

Los callos vienen cada vez más limpios, pero aún conviene cuidarlos.

Raspa la parte más oscura, recorta bordes y elimina la grasa visible. Introduce los callos en agua fría con sal gruesa y el zumo de un limón, al menos 2 horas; si puedes, déjalos toda la noche. Enjuaga bien y corta en cuadrados pequeños, del tamaño de un bocado.

Blanqueo imprescindible:

Cubre los callos y las patas con agua fría en una olla grande.

Lleva a ebullición, espuma con paciencia y deja hervir 5 minutos.

Desecha esa agua, enjuaga rápidamente con agua caliente.

Este paso elimina impurezas y parte de los aromas fuertes; así, el sabor final será intenso pero limpio.

Cocción del fondo con garbanzos

Aquí se decide la textura melosa del guiso: garbanzos tiernos, callos suaves y un caldo con cuerpo.

Coloca en una olla grande: – Callos blanqueados – Patas de ternera/cerdo – Panceta – Cebolla, puerro y zanahoria en trozos grandes – Cabeza de ajos entera, con la parte superior cortada – Hoja de laurel

Cubre con agua caliente, 2-3 dedos por encima de las carnes. Lleva a hervor, retira la espuma hasta que el caldo quede limpio. Baja el fuego a medio y cocina durante 40 minutos.

Ahora es el momento de añadir los garbanzos remojados y escurridos, el chorizo en rodajas y un poco de sal.

Cocina a fuego medio-bajo entre 2 y 2,5 horas, hasta que los garbanzos estén tiernos, pero sin deshacerse, y los callos estén muy suaves.

Si usas olla a presión, unos 45 minutos suelen ser suficientes, pero no te olvides de revisar.

Retira las patas a un plato, deja enfriar un poco y deshuesa; reserva la carne gelatinosa para reincorporarla después.

Sofrito y “picada” que ligan la salsa

Aquí está el truco que convierte un guiso correcto en uno memorable: concentrar los sabores y espesar la salsa con su propia gelatina y una picada bien fina.

Saca del caldo: – La cebolla, el puerro y la zanahoria – La pulpa de los ajos, que se extrae con facilidad

Tritura las verduras y ajos con 2 cazos de caldo, hasta que obtengas un puré liso.

En una sartén, sofríe a fuego medio: – Cebolla picada y ajos en láminas – AOVE y una pizca de sal

Añade: – Pimentones (tanto dulce como picante), comino, pimienta y clavos de olor – Cayena, si buscas un toque más castizo

Remueve durante unos segundos, incorpora el vino y deja que el alcohol se evapore.

Picada clásica para espesar:

En un mortero, machaca el azafrán, comino, pimienta, los ajos del sofrito y la rebanada de pan frito hasta formar una pasta muy fina.

Diluye con un chorrito de AOVE y un poco de caldo de callos.

Mezcla:

Puré de verduras

Sofrito con vino

Picada

Todo esto regresa a la olla de los callos y garbanzos. Remueve bien y cocina a fuego bajo durante 10-15 minutos, sin tapar del todo, para que la salsa se ligue ligeramente.

Remate, reposo y servicio

Incorpora la carne gelatinosa de las patas deshuesadas y ajusta la sal. Añade la morcilla en rodajas y cocina 10 minutos más, con cuidado de que no se rompa. Apaga el fuego y deja reposar un mínimo de 30 minutos; lo mejor es dejar reposar de un día para otro en la nevera: así el sabor se asienta y la salsa gana consistencia.

Sirve bien caliente en cazuela de barro, acompañado de:

Pan blanco generoso

Un poco de perejil picado por encima, si deseas dar un toque visual

Opcional: unas rodajas de chorizo y morcilla “coronando”, tal como en las recetas clásicas.

Trucos y curiosidades del mundo de los callos

Los callos se han convertido en un símbolo de cultura de aprovechamiento: de su origen como plato humilde de casquería, han llegado a ser protagonistas en muchas cartas de tascas y casas de comidas.

y casas de comidas. La clave radica menos en la cantidad de especias y más en la limpieza y el tiempo de cocción: paciencia y fuego medio-bajo.

En Galicia , se preparan con garbanzos y abundante gelatina de patas; en Málaga , se orientan hacia un guiso con especias como la canela y el clavo; y en Madrid , destaca el toque picante y la necesidad del pan para mojar.

, se preparan con garbanzos y abundante gelatina de patas; en , se orientan hacia un guiso con especias como la canela y el clavo; y en , destaca el toque picante y la necesidad del pan para mojar. Muchos cocineros coinciden en que los callos, al igual que el cocido o la fabada, siempre saben mejor al día siguiente, cuando el colágeno ha hecho su trabajo y la salsa se ha espesado de modo natural.

Si estos callos con garbanzos te salen como esperas, tendrás en tus manos un guiso de invierno que se defiende por sí mismo: nada de adornos, una gran sustancia y un aroma que inunda toda la casa.