SANTORRIJAS, LA TORRIJA QUE QUIERE DEJAR DE SER SOLO DE SEMANA SANTA

La torrija siempre ha estado ahí. En las cocinas de nuestras casas, en las pastelerías y, especialmente, en las mesas durante la Semana Santa. Pero Santorrijas ha decidido cambiar esa percepción y convertir un postre tradicional en el centro de un negocio pensado para todo el año.

El proyecto nace con una idea clara: reivindicar un producto propio frente a la creciente presencia de conceptos gastronómicos importados. Con una propuesta basada en la especialización, el caramelizado al momento, diferentes salsas y toppings y una fuerte presencia en redes sociales, Santorrijas se ha convertido en uno de los nuevos fenómenos gastronómicos de Barcelona.

Detrás del proyecto está también La Cocina de Santiaguini, una comunidad que supera los 750.000 seguidores y que ha permitido mostrar a miles de personas todo el proceso de creación del establecimiento. Ahora, el objetivo va mucho más allá de la viralidad: convertir la torrija en un producto habitual y construir una marca reconocida en toda España.

En esta entrevista para Periodista Digital, hablamos con Santiago, uno de sus responsables y nos explica cómo nació Santorrijas, cuál es el secreto de su producto, el papel que han jugado TikTok e Instagram y cuáles son sus planes de expansión.

¿Cómo nace Santorrijas y en qué momento decidís apostar por un producto tan tradicional como la torrija para convertirlo en el centro de un negocio?

Santorrijas nace cuando nos damos cuenta de que nadie había puesto realmente en valor un postre que es de aquí y que forma parte de nuestra identidad gastronómica. La torrija es un producto que prácticamente todo el mundo en España conoce y que conecta con la memoria, la infancia y la cocina de nuestras casas, pero que sigue estando muy vinculada únicamente a la Semana Santa.

Además, veíamos cómo en zonas muy turísticas de ciudades como Barcelona cada vez proliferan más conceptos importados, como las cookies o los cinnamon rolls, mientras cuesta encontrar propuestas que representen nuestra propia gastronomía. Las ciudades corren el riesgo de convertirse en una especie de parque temático donde todo se parece y se pierde la identidad local.

Santorrijas no está pensado exclusivamente para turistas; al contrario, queremos que sea un negocio para la gente del barrio y un producto de consumo habitual. Pero también nos gusta que, si alguien visita Barcelona, tenga la posibilidad de probar algo que sea realmente de aquí. La idea fue precisamente esa: coger un producto nuestro, ponerlo en valor y demostrar que puede consumirse durante todo el año.

Santorrijas se ha hecho viral en redes sociales. ¿Esperabais que el proyecto tuviera este impacto o la viralidad os pilló por sorpresa?

Sabíamos que el concepto tenía potencial en redes porque la torrija es un producto muy visual y genera mucha curiosidad, pero la respuesta ha superado nuestras expectativas. Desde el principio hubo muchísima gente siguiendo el proceso: la búsqueda del local, las obras, las pruebas de producto y, finalmente, la apertura.

No nos limitamos a publicar que habíamos abierto una tienda, sino que hicimos partícipe a la gente de todo el camino. Creo que eso provocó que muchas personas sintieran Santorrijas como un proyecto que también habían visto nacer y quisieran venir a conocerlo.

¿Cuál es el secreto para conseguir que una torrija tradicional se convierta en un fenómeno viral?

Creo que la clave está en conseguir que un producto que todo el mundo reconoce sorprenda cuando lo ve y, sobre todo, cuando lo prueba. En nuestro caso confluyen varios elementos: una textura muy cremosa por dentro, el caramelizado al momento, una presentación muy visual y la posibilidad de terminar la torrija con distintas salsas y toppings.

Las redes pueden hacer que el producto llame la atención, pero la viralidad por sí sola no es suficiente. Si alguien viene porque ha visto un vídeo y el producto no está bueno, seguramente no volverá. Para nosotros, el verdadero éxito no consiste únicamente en generar visitas, sino en conseguir que esos clientes regresen.

Barcelona tiene una enorme oferta gastronómica. ¿Qué diferencia a Santorrijas de cualquier otra tienda de dulces o pastelería?

La principal diferencia es la especialización. No somos una pastelería que, entre muchos otros productos, también vende torrijas. Todo el concepto gira alrededor de ellas y hemos trabajado cada parte del proceso para convertirlas en un producto con identidad propia que pueda consumirse durante todo el año.

Además, el cliente ve cómo su torrija se carameliza y se termina al momento, y puede personalizarla con diferentes combinaciones. Queremos ofrecer una experiencia muy concreta y reconocible, basada en un producto tradicional de nuestra gastronomía, no una carta con cincuenta elaboraciones diferentes.

¿Cuál es la torrija que más triunfa entre los clientes? ¿Y cuál es tu favorita personalmente?

Las combinaciones con pistacho están triunfando muchísimo, porque es un sabor muy demandado y además resulta especialmente visual. También funciona muy bien la Barcelona, que lleva una fina capa de crema catalana caramelizada por encima.

Personalmente, me quedo con la Barcelona porque resume muy bien lo que queremos hacer en Santorrijas: partir de una elaboración tradicional y relacionarla con la identidad de la ciudad en la que nos encontramos.

Las redes sociales han sido fundamentales para vuestro crecimiento. ¿Hasta qué punto puede hoy un pequeño negocio competir con grandes marcas gracias a TikTok e Instagram?

En nuestro caso han sido fundamentales. Mis redes de La Cocina de Santiaguini, donde ya somos más de 750.000 seguidores, nos han permitido enseñar desde el principio todo el proceso de creación de Santorrijas y llegar a muchísima gente sin necesitar la inversión publicitaria de una gran marca.

Hoy un pequeño negocio puede competir en visibilidad gracias a TikTok e Instagram porque tiene algo muy valioso: cercanía, agilidad y la posibilidad de enseñar de manera auténtica quién está detrás del proyecto. Una gran empresa puede tener mucho más presupuesto, pero las redes han democratizado bastante la capacidad de contar una historia y construir una comunidad alrededor de una marca.

¿Habéis notado un cambio real en las ventas desde que algunos vídeos de Santorrijas comenzaron a hacerse virales?

Sí, completamente. Muchísimos clientes nos dicen directamente que han venido porque nos han descubierto en TikTok o Instagram. Hay días en los que resulta muy fácil relacionar la publicación de un vídeo con un aumento inmediato de visitas al establecimiento.

Pero para nosotros lo más importante es que muchos de esos clientes ya han vuelto. Las redes han conseguido que nos descubran y que vengan por primera vez, pero si regresan es porque el producto les ha gustado. Ahí es donde vemos que el proyecto puede ir mucho más allá de la viralidad.

¿Qué hay detrás de una torrija de Santorrijas? ¿Cuánto trabajo hay hasta conseguir el producto que finalmente llega al cliente?

Hay mucho más trabajo del que puede parecer. Hemos realizado numerosas pruebas con diferentes panes, proporciones y tiempos de empapado hasta conseguir una torrija muy cremosa por dentro, pero con la estructura suficiente para manipularla y caramelizarla.

También hemos trabajado muchísimo el caramelizado hasta conseguir exactamente el resultado que buscábamos: una capa fina, uniforme y crujiente que contraste con el interior cremoso. Después hay que controlar perfectamente el empapado, el escurrido, la conservación y la cadena de frío.

La calidad es absolutamente clave para nosotros. Aunque la torrija pueda parecer un producto sencillo, conseguir que cada cliente reciba siempre el mismo resultado exige mucho trabajo, precisión y control diario.

¿Tenéis previsto seguir creciendo en Barcelona o vuestro objetivo es llevar Santorrijas a otras ciudades de España?

Nuestro objetivo es llevar Santorrijas a otras ciudades, especialmente a Madrid. La idea es consolidar primero la marca en Barcelona y Madrid, las dos grandes ciudades desde las que creemos que el concepto puede crecer con más fuerza, y después comenzar a expandirnos a otras ciudades más pequeñas de España.

Queremos hacerlo de manera progresiva y con mucho control, porque para nosotros es fundamental que el producto y la experiencia mantengan la misma calidad en todos los establecimientos.

Y mirando al futuro, ¿dónde te gustaría ver Santorrijas dentro de cinco años: como una tienda viral de Barcelona o como una marca reconocida en toda España?

Como una marca reconocida en toda España. La viralidad está muy bien y ha sido una herramienta extraordinaria para darnos a conocer, pero no queremos ser simplemente un negocio viral o una moda pasajera.

De hecho, el concepto de la tienda no está planteado exclusivamente para las redes ni está enfocado al turista. Queremos que Santorrijas se implante como una marca de consumo habitual, pensada para todo el mundo y con capacidad para mantenerse durante muchos años.

El objetivo final es poner la torrija en valor y conseguir que deje de ser un producto que solamente se consume durante unas semanas en Semana Santa. Si logramos incorporarla al consumo cotidiano y construir alrededor de ella una marca sólida, reconocible y duradera, habremos cumplido nuestro propósito.

Más allá de la expectación inicial, ¿qué os hace pensar que Santorrijas puede convertirse en un negocio de consumo habitual?

La mejor señal es que ya estamos viendo clientes que repiten. Mucha gente nos descubrió inicialmente a través de TikTok o Instagram, vino movida por la curiosidad y después ha regresado porque realmente le ha gustado el producto.

Eso demuestra que las redes pueden generar la primera visita, pero que es la calidad la que construye un negocio duradero. Nuestro reto ahora es conseguir que la torrija deje de percibirse únicamente como un capricho de Semana Santa y se integre en otros momentos de consumo: como una merienda, un postre o algo para compartir.

No queremos depender constantemente de generar un nuevo vídeo viral. Queremos que Santorrijas forme parte de la vida de los barrios en los que se implante y que la gente vuelva porque sabe que va a encontrar un producto bueno, reconocible y elaborado con mucho cuidado.