La gastronomía madrileña, protagonista en Perú con la exposición ‘DeLiMadrid: un mundo de sabores’

La gastronomía madrileña ha sido la protagonista de la edición peruana de ‘DeLiMadrid: un mundo de sabores’, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Madrid y la Municipalidad Metropolitana de Lima para estrechar lazos entre las dos capitales a través de su patrimonio gastronómico. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, participa en el programa de actividades que se desarrolla hasta este domingo en el centro histórico de la capital peruana y que tiene como uno de sus ejes la exposición dedicada a la gastronomía y a los productos de Madrid y Lima.

‘DeLiMadrid’ inició su programación con una cena celebrada el pasado viernes en el centro histórico de Lima. Este encuentro gastronómico contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores del país andino, Carlos Espá, y el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, además de representantes de la Embajada de España, de la Cámara de Comercio de España en Perú y del sector gastronómico de ambas ciudades. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, trasladó un mensaje a los asistentes destacando la voluntad de reconocer y fortalecer la extraordinaria relación que existe entre las cocinas de las dos capitales.

La gastronomía, seña de identidad de Madrid

Durante su intervención en el encuentro gastronómico de estos días, Maíllo ha puesto en valor la cocina madrileña como expresión de la historia de la ciudad, ya que “la gastronomía es la seña de identidad más viva que tiene Madrid”. La concejala delegada ha destacado que “detrás de cada receta, se encuentra la labor de los agricultores, ganaderos y cocineros madrileños, que se esmeran en proyectar en cada plato la historia y los paisajes de nuestro territorio”.

Asimismo, Maíllo ha subrayado la importancia de la fusión en la cocina madrileña, construida a lo largo de los siglos con las aportaciones de quienes llegaban a la capital, una muestra de que «Madrid es la ciudad donde se cruzan los caminos”. La concejala delegada ha destacado los productos con sello de calidad de la región y el papel que han jugado las tabernas y restaurantes centenarios en la conservación de la memoria gastronómica de la ciudad. Madrid cuenta con 31 restaurantes con estrella Michelin, más de 18.300 establecimientos hosteleros y 18 mercados gastronómicos.

Los productos y platos madrileños, protagonistas en ‘DeLiMadrid’

El programa de actividades continúa hoy con la exposición ‘DeLiMadrid: un mundo de sabores’, que se celebra en el centro histórico de Lima. La feria cuenta con espacios dedicados a los productos y la gastronomía madrileña, una experiencia inmersiva audiovisual sobre la historia y los paisajes de ambas ciudades, una exposición fotográfica al aire libre sobre la arquitectura y la vida cotidiana de Lima y Madrid, así como con encuentros de música, danza y demostraciones culinarias. Diez establecimientos ofrecerán durante el fin de semana un menú especial diseñado para la ocasión.

A estas actividades, se suma una muestra fotográfica que reúne imágenes del patrimonio histórico y arquitectónico de las dos ciudades, de su gastronomía tradicional, de sus fiestas y costumbres y de los vínculos de cooperación entre Madrid y Lima.

Madrid, puerta de entrada del viajero iberoamericano a Europa

Durante su estancia en Perú, Maíllo ha destacado las oportunidades generadas por la relación entre las dos ciudades y ha situado a Madrid como el punto de acceso natural del viajero iberoamericano al continente europeo, ya que «siete de cada diez peruanos que visitan España pasan por Madrid».

España es el primer destino europeo de los viajeros peruanos y Madrid concentra el 72,4 % de sus desplazamientos a España. En 2025, un total de 293.639 turistas peruanos visitaron España, un 4,6 % más que el año anterior, con un gasto de 501,4 millones de euros y un perfil de 2.000 euros por viaje y ocho días de estancia media. Entre enero y junio de 2026, Madrid ofreció cerca de 280.000 asientos con Perú, operados por cuatro aerolíneas, un 6,2 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La concejala delegada ha promocionado Madrid como un destino urbano de calidad, el segundo más atractivo del mundo según Euromonitor y el Mejor Destino Europeo 2026, poniendo el acento en el turismo educativo, ya que Perú es el séptimo país de origen del alumnado extranjero en el sistema universitario español y Madrid es la comunidad que más estudiantes internacionales acoge, con más de 39.000 matriculados.