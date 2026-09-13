La influencer Annabella convierte su pasión por el ‘matcha’ en un fenómeno en Madrid: más de 500 personas y ‘sold out’

La creadora de contenido Anna Ayorinde, conocida en redes sociales como Annabella, ha dado un nuevo impulso a Matcha Bella con el ‘pop-up’ celebrado este sábado 12 de septiembre en Madrid. La convocatoria reunió a más de 500 personas y terminó con el agotamiento de las tres variedades disponibles.

El encuentro tuvo lugar en Cea Bermúdez 10 entre las 12:30 y las 15:00 horas y contó con la colaboración de Melt Madrid. Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer de cerca el proyecto de Annabella y probar sus diferentes propuestas.

Más de 500 personas en Cea Bermúdez

La respuesta del público fue uno de los principales datos de la jornada. Más de 500 personas acudieron al establecimiento para participar en el evento y descubrir Matcha Bella en un formato presencial.

La convocatoria permitió reunir en un mismo espacio a una parte de la comunidad que Annabella ha construido a través de sus contenidos y presentar el proyecto directamente ante sus seguidores.

El número de asistentes convirtió el ‘pop-up’ en una de las principales acciones presenciales vinculadas hasta ahora al proyecto, con una afluencia que superó las previsiones habituales de este tipo de activaciones.

Tres sabores y un ‘sold out’

Matcha Bella acudió a la cita con tres variedades: fresa, mango y banana. Las tres propuestas terminaron agotándose durante la jornada, completando el ‘sold out’ del ‘pop-up’.

El resultado supone un respaldo especialmente significativo para una activación vinculada a una creadora de contenido, ya que la convocatoria no se limitó a generar interés en redes, sino que consiguió trasladar ese interés al espacio físico.

Al cierre del evento, las tres variedades habían quedado agotadas, dejando un balance marcado por dos cifras principales: más de 500 asistentes y tres sabores vendidos en su totalidad.

Annabella lleva su comunidad más allá de las redes

El ‘pop-up’ también sirvió para mostrar la evolución del proyecto de Anna Ayorinde. La creadora ha conseguido trasladar parte de su actividad digital a un proyecto propio con una experiencia presencial dirigida a su comunidad.

Durante las tres horas del evento, los asistentes pudieron acercarse a Matcha Bella, conocer sus propuestas y participar en una convocatoria vinculada directamente a Annabella.

Este tipo de iniciativas forman parte del crecimiento de la denominada ‘creator economy’, en la que los creadores de contenido desarrollan proyectos propios y convierten sus comunidades digitales en audiencias capaces de participar también en experiencias presenciales.

Una comunidad que responde

Uno de los elementos más destacados de la jornada fue precisamente la respuesta de los seguidores de Annabella. La presencia de más de 500 personas permitió comprobar el alcance de la convocatoria y el interés generado alrededor de Matcha Bella.

La actividad en Cea Bermúdez convirtió durante varias horas el espacio en un punto de encuentro para su comunidad. El evento permitió además establecer una relación más directa entre la creadora, su proyecto y las personas que acudieron a conocerlo.

El resultado del ‘pop-up’ refuerza así la estrategia de Matcha Bella de combinar el entorno digital con acciones presenciales capaces de acercar el proyecto a su público.

La ‘creator economy’ gana peso

El caso de Matcha Bella se enmarca en una tendencia cada vez más extendida dentro del sector de los creadores de contenido. Los perfiles con comunidades consolidadas están ampliando progresivamente su actividad hacia productos, marcas y experiencias propias.

En este modelo, la capacidad de convocatoria se convierte en uno de los elementos que permiten medir el alcance real de un proyecto. El evento de Madrid ofrece precisamente un ejemplo de cómo una comunidad construida en el entorno digital puede responder también ante una convocatoria física.

En el caso de Annabella, esa respuesta se tradujo en más de 500 asistentes y en el agotamiento de las tres variedades de Matcha Bella durante la jornada.

Un balance positivo para Matcha Bella

El encuentro celebrado junto a Melt Madrid terminó con un balance especialmente favorable para el proyecto. La asistencia superó las 500 personas y las tres propuestas disponibles —fresa, mango y banana— se agotaron.

La jornada permitió además reforzar la presencia de Matcha Bella y ofrecer a la comunidad de Annabella una experiencia vinculada directamente al proyecto.

Con el ‘pop-up’ de Madrid, Matcha Bella suma así una nueva acción presencial después de haber construido su identidad alrededor del universo de Annabella y de su comunidad digital.

El resultado en tres cifras

El balance final del evento queda resumido en tres datos: más de 500 personas acudieron al ‘pop-up’, se ofrecieron tres sabores y los tres terminaron agotándose.

Una respuesta que sitúa a Matcha Bella como uno de los proyectos impulsados desde el entorno de los creadores de contenido que está consiguiendo trasladar con mayor claridad su comunidad digital al mundo físico.