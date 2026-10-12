Receta del pollo al chilindrón, el guiso tradicional que siempre triunfa

El pollo al chilindrón es uno de esos platillos capaces de transformar ingredientes habituales en una delicia con personalidad.

La receta se basa en una mezcla de verduras bien sofritas, pollo dorado y una salsa de tomate que invita a mojar pan desde el primer bocado.

Su origen está vinculado a Aragón, aunque también forma parte de la tradición culinaria en Navarra y La Rioja.

La clave para un buen chilindrón radica en cocinar lentamente: primero se dora la carne y luego se deja que el sofrito concentre todo su sabor.

Ingredientes para cuatro personas

1 pollo troceado, de aproximadamente 1,5 kg

2 pimientos rojos

1 pimiento verde

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

100 g de jamón serrano en taquitos

150 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra

Una hoja de laurel

Perejil fresco, opcional

El jamón añade un toque salino y profundo que caracteriza al chilindrón. Es recomendable usar poca sal al principio y ajustar al final, especialmente si se opta por un jamón curado de fuerte sabor.

Pasos para preparar el pollo al chilindrón

Dorar el pollo. Salpimienta los trozos y calienta un poco de aceite en una cazuela amplia. Dóralos en tandas para que se sellen bien por fuera sin cocerse. Retira y reserva.

Preparar el sofrito. En la misma cazuela, añade la cebolla en juliana y los ajos picados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté tierna. Incorpora los pimientos en tiras y déjalos cocinar durante unos 10 minutos.

Incorporar el jamón. Agrega los taquitos de jamón y remueve durante un minuto. No es necesario freírlos en exceso: solo deben perfumar el aceite y mezclarse con las verduras.

Mojar con vino. Vuelve a añadir el pollo a la cazuela y vierte el vino blanco. Aumenta el fuego durante unos minutos para que se evapore el alcohol.

Finalizar el guiso. Añade el tomate triturado y la hoja de laurel. Tapa la cazuela y cocina a fuego suave entre 35 y 40 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese. Si ves que se seca demasiado, puedes agregar un poco de agua o caldo.

Consejos para que quede jugoso

El primer paso es clave. El pollo debe dorarse en una cazuela caliente y sin amontonar las piezas. De esta manera, logrará una superficie tostada y conservará mejor sus jugos durante la cocción posterior.

La salsa también requiere su tiempo. El tomate tiene que perder parte de su agua y mezclarse con la dulzura de la cebolla y los pimientos. Si se cocina demasiado rápido, el resultado será más líquido y menos concentrado.

Para ajustar la receta:

Si buscas… Puedes hacer esto Una salsa más espesa Cocina destapado los últimos minutos Un sabor más intenso Añade caldo de pollo en lugar de agua Menos grasa Retira parte del aceite antes de añadir el tomate Un toque picante Incorpora una pizca de guindilla Una textura más suave Tritura parte del sofrito antes de reintroducir el pollo

Aunque se suele preparar con pollo troceado, también puedes optar por contramuslos deshuesados. Quedan especialmente jugosos y acortan el tiempo de cocción. La pechuga también puede utilizarse, pero precisará de menos minutos para que no se seque.

Con qué acompañarlo

El acompañamiento más obvio es el pan. La salsa combina tomate, pimiento, vino y los jugos del pollo, así que merece una buena hogaza de miga firme. También puedes servirlo con patatas fritas, arroz blanco o unas patatas panadera.

El guiso mejora su sabor después de reposar. Si lo preparas con antelación, déjalo enfriar, guárdalo en la nevera y caliéntalo a fuego bajo al día siguiente. Agrega un chorrito de agua si la salsa ha espesado demasiado.

Para conservarlo, utiliza un recipiente cerrado y consúmelo en un plazo de dos o tres días. También se puede congelar, aunque los pimientos pueden perder parte de su textura al descongelarse.

Una receta con historia en la cazuela

El término chilindrón no se refiere a una especia específica, sino a una preparación que incluye pimientos, tomate, cebolla y otros ingredientes aromáticos. Por esta razón, se pueden encontrar pequeñas variaciones según la familia y la zona.

En algunas casas se añade más pimiento rojo; en otras se prescinde del verde o se incluye una pizca de guindilla. Lo esencial es mantener el equilibrio entre el sofrito y la carne. El resultado debe ser sabroso, pero sin ser pesado.

Y aquí va un dato curioso: los pollos no cuentan con glándulas sudoríparas, por lo que regulan su temperatura jadeando y separando ligeramente las alas del cuerpo. En la cazuela, por el contrario, aprecian una cocción tranquila, tapada y con suficiente salsa para conservar su ternura.