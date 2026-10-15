Un brunch con sabor a otoño y el Palacio Real como telón de fondo

La Terraza Sabatini, situada en ApartoSuites Jardines de Sabatini, regresó el pasado 3 de octubre con una nueva temporada de su brunch, una invitación a saborear los fines de semana otoñales sin renunciar al aire libre ni a una de las panorámicas más emblemáticas de la capital.

Ubicado en la Cuesta de San Vicente, 16, este rooftop propone una combinación de gastronomía y paisaje en pleno Madrid de los Austrias. La experiencia estará disponible los sábados, domingos y festivos, con dos horarios para elegir: a las 12:00 y a las 14:30 horas.

Un festín para alargar las mañanas

La propuesta arranca con una selección pensada para disfrutar sin prisas. Café, té o infusiones acompañan a un zumo natural de naranja o una alternativa détox, mientras que la parte más dulce llega con croissants, mini muffins rellenos, mini donuts y pancakes, que se sirven con sirope, mantequilla, mermeladas caseras y crema de cacao.

La oferta continúa con yogur natural y cereales, además de una tabla de quesos y fiambres que se completa con distintos panes de masa madre. Una primera parte del menú que combina sabores clásicos del desayuno con opciones para quienes prefieren comenzar el día con propuestas saladas.

Pero el brunch no termina ahí. Cada comensal puede escoger un plato principal entre cuatro alternativas que reúnen diferentes gustos y estilos culinarios. La hamburguesa Sabatini de ternera apuesta por una combinación de cebolla caramelizada, tomate, queso brie y mahonesa trufada, acompañada de chips de verdura.

Quienes prefieran una opción más tradicional pueden decantarse por los huevos Benedictine, servidos sobre una tosta con aguacate y salsa holandesa, a elegir con salmón o jamón de York. También hay espacio para los sabores mexicanos con unos burritos de pollo con pico de gallo, mientras que la alternativa vegetariana llega en forma de tosta de queso brie, tomate, guacamole y reducción de aceto balsámico.

El broche final queda en manos del comensal, que podrá elegir entre un postre casero o un helado artesano. Una manera de poner el punto dulce a una experiencia que invita a convertir el almuerzo en uno de los planes destacados del fin de semana.

Una panorámica que conquista en otoño

La gastronomía comparte protagonismo con el entorno. Desde la azotea de ApartoSuites Jardines de Sabatini, el Palacio Real y los jardines que llevan el mismo nombre componen una estampa privilegiada del centro histórico madrileño. Un escenario que, con la llegada del otoño y sus temperaturas más suaves, invita a sentarse al aire libre y contemplar la ciudad desde otra perspectiva.

Ya sea para una cita en pareja, una reunión entre amigos o una jornada diferente en familia, el brunch ofrece una alternativa para disfrutar de Madrid sin salir de su corazón monumental.

Del brunch al cóctel: la terraza continúa

La actividad de la Terraza Sabatini no se limita a las horas del almuerzo. Quienes prefieran los planes al caer la tarde también encontrarán su espacio en esta azotea, que mantiene su propuesta de afterwork los jueves y viernes.

Además, durante los fines de semana, la terraza prolonga su ambiente más allá del servicio de brunch y permanece abierta hasta pasada la medianoche. Cócteles con o sin alcohol, cenas informales y atardeceres sobre los tejados de Madrid completan una oferta en la que las vistas se convierten en parte esencial del plan.

Con la nueva temporada, la Terraza Sabatini vuelve a reivindicar el placer de comer al aire libre y descubrir la capital desde las alturas, con una combinación de sabores, ambiente y patrimonio que convierte cualquier encuentro en una ocasión especial.