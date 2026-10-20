El bizcocho de invierno más sencillo se prepara con tres ingredientes

Existen recetas que no requieren un extenso listado de ingredientes. Este bizcocho de invierno se elabora únicamente con huevos, azúcar glas y maicena, logrando una miga ligera, tierna y algo elástica.

La clave radica en batir bien las claras y mezclar la maicena con delicadeza. El resultado es similar al de un bizcocho tradicional de Mallorca, sin necesidad de aceite, mantequilla ni levadura, ideal para disfrutar en desayunos y meriendas.

Ingredientes para un molde de 22 centímetros

6 huevos tamaño L

130 g de azúcar glas

130 g de maicena

Una pizca de sal, opcional

Azúcar glas adicional para decorar, opcional

La receta se basa en una proporción simple: igual peso de azúcar y de maicena. La falta de grasa no hace que el bizcocho quede seco, siempre y cuando se respete el batido y se ajuste el tiempo en el horno.

Es recomendable trabajar con los huevos a temperatura ambiente. Al batir las claras, lograrán más volumen y montarán de manera más efectiva. Tamizar la maicena antes de añadirla también resulta útil, ya que previene grumos y mantiene la ligereza de la masa.

Cómo preparar el bizcocho

Precalienta el horno a 175 ºC, con calor arriba y abajo. Forra la base de un molde redondo de 22 centímetros con papel de horno. No es necesario engrasar las paredes si quieres que la masa se adhiera y suba sin dificultad.

Separa las claras de las yemas. Hazlo con precaución, ya que cualquier resto de yema puede perjudicar el correcto montaje de las claras.

Bate las claras con varillas eléctricas durante aproximadamente dos minutos, hasta que comiencen a blanquear. Añade el azúcar glas en cuatro partes, sin dejar de batir.

Sigue batiendo entre seis y ocho minutos, hasta conseguir un merengue firme, brillante y estable. Cuando levantes las varillas, deben formarse picos que mantengan su forma.

Bate las yemas por separado durante unos segundos. Incorpóralas al merengue y mezcla solo lo justo para integrarlas. Evita prolongar esta acción: el objetivo es no perder el aire que has añadido.

Tamiza la maicena en tres partes sobre la mezcla. Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes desde el fondo hacia arriba. Detente cuando no queden zonas secas.

Vierte la masa en el molde y nivela la superficie. Golpea el molde suavemente una vez sobre la encimera para eliminar burbujas grandes.

Hornea entre 35 y 40 minutos. No abras la puerta durante los primeros 30 minutos. El bizcocho estará listo cuando su superficie esté dorada y una brocheta salga limpia o con unas pocas migas secas.

Retira el molde del horno y déjalo caer desde una baja altura sobre la encimera. Este gesto ayuda a reducir la probabilidad de que se desinfle de forma abrupta.

Deja reposar el bizcocho cinco minutos dentro del molde. Luego, desmóldalo y colócalo en una rejilla para que se enfríe completamente.

Los trucos para que quede alto y esponjoso

El batido de las claras es el paso crucial. Si quedan poco montadas, el bizcocho tendrá un volumen escaso. Por el contrario, si se baten en exceso hasta perder el brillo, se complicará la mezcla con las yemas y la maicena.

Incorpora los ingredientes secos siempre con espátula. Utilizar varillas puede romper demasiadas burbujas, lo que dejaría una masa pesada. En este sentido, es aconsejable no abrir el horno antes de tiempo, ya que un cambio brusco de temperatura podría hundir el centro.

Problema Posible causa Solución El bizcocho no sube Claras poco montadas Bate hasta conseguir picos firmes La miga queda dura Mezcla excesiva Integra la maicena con movimientos envolventes El centro se hunde Horno abierto demasiado pronto Espera al menos 30 minutos Se pega al molde Desmoldado prematuro Déjalo reposar cinco minutos antes de retirarlo

Cómo servirlo en invierno

Una vez frío, espolvorea una delgada capa de azúcar glas. También puedes acompañarlo con yogur natural, compota de manzana o unas cucharadas de mermelada de naranja.

Para darle un toque más invernal, añade ralladura de limón o naranja a las yemas. La canela también es un buen acompañante, aunque debes ser moderado para no ocultar el sabor delicado del bizcocho.

Conserva el bizcocho a temperatura ambiente, bien cubierto, durante dos o tres días. Es fundamental no cortarlo caliente: la miga necesita enfriarse para asentarse y alcanzar su textura ideal.

Aunque la receta prescinde de levadura, el bizcocho se eleva gracias al aire incorporado en las claras. También carece de aceite y mantequilla, lo que otorga un sabor limpio y una textura que evoca una nube dulce.

La maicena confiere una miga especialmente fina y ligera. Si optas por un molde demasiado grande, el bizcocho saldrá más bajo y requerirá menos tiempo en el horno. En cambio, un molde pequeño puede dejar el centro crudo antes de que la superficie se dore.

Este dulce, con su nombre originario relacionado con Mallorca, permite algunas variaciones. Un poco de cacao, ralladura de cítricos o azúcar glas son suficientes para transformar un bizcocho de tres ingredientes en un desayuno original sin complicar la receta.