Cómo preparar castañas asadas en casa y pelarlas fácilmente

El aroma de las castañas asadas es un anticipo del otoño, incluso antes de que las temperaturas comiencen a bajar. No se necesita una chimenea ni adquirir un cucurucho en la calle; con un horno convencional, una sartén y unos minutos se puede disfrutar en casa de un bocado suave, dulce y, sobre todo, reconfortante.

La clave radica en tres pasos fundamentales: seleccionar castañas firmes, realizar un corte profundo y mantenerlas calientes al momento de pelarlas. Esta receta ofrece orientación para asar castañas en casa, con tiempos sugeridos y varios consejos para evitar que se revienten o se sequen.

Cómo seleccionar y preparar las castañas

Opta por castañas grandes o medianas, que sean pesadas en relación a su tamaño y con una piel brillante. Deben tener una textura firme, sin manchas oscuras, grietas ni agujeros. Si alguna se siente blanda al apretarla o parece hueca, lo más recomendable es desecharla.

Lávalas bien bajo el grifo y sécalas con cuidado. Luego, realiza un corte en forma de cruz o una incisión a lo largo en la parte más abombada. El cuchillo debe penetrar la cáscara y alcanzar la piel interior sin llegar a cortar la carne completamente. Este proceso permite que el vapor salga y evita que las castañas estallen al cocerlas.

Es conveniente dejarlas en agua templada entre 15 y 20 minutos antes de asarlas. El remojo ablanda la cáscara y contribuye a que el interior sea más tierno. Después, escúrrelas y sécalas antes de ponerlas al fuego.

Castañas asadas al horno

El horno asegura una cocción pareja y permite preparar una buena cantidad al mismo tiempo.

Ingredientes

500 g de castañas

Agua para el remojo

Sal gruesa, opcional

Paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Dispón las castañas en una bandeja, sin amontonar y con los cortes hacia arriba. Cocínalas entre 20 y 30 minutos, dependiendo de su tamaño y frescura. Muévelas o dales la vuelta a mitad del tiempo de cocción para que se tuesten uniformemente. Retíralas cuando la piel se abra en el corte y la pulpa esté tierna y ligeramente dorada.

El tiempo de cocción puede variar según el horno. Las castañas más pequeñas estarán listas antes, mientras que las de mayor tamaño requerirán unos minutos adicionales. No conviene cocinar demasiado, ya que se deshidratan y quedan secas.

Al sacarlas, es bueno envolverlas en un paño limpio durante cinco minutos. El vapor ayuda a ablandar la piel interior, facilitando el pelado. Lo ideal es pelarlas mientras aún están calientes, comenzando por la parte del corte.

Cómo hacerlas en sartén

La sartén es muy práctica si no quieres encender el horno. Utiliza una sartén grande, de fondo grueso o una específica para castañas.

Coloca las castañas en una sola capa y cocínalas a fuego medio durante 20 a 30 minutos. Tapa la sartén al inicio para conservar la humedad y remueve las castañas cada cinco minutos. Esto hará que se asen de manera uniforme y evitarás que se quemen en la parte inferior.

Otra opción es cubrir el fondo de la sartén con una capa delgada de sal gruesa. La sal actúa como una cama térmica, distribuyendo mejor el calor, aunque no aportará un sabor salado significativo. Las castañas están listas cuando la cáscara presenta zonas doradas, el corte se abre y el interior se siente suave al tacto.

La opción rápida: microondas

Si quieres preparar una porción pequeña de forma rápida, el microondas es ideal. Coloca las castañas, ya lavadas y cortadas, en un plato apto para este aparato, sin apilarlas. Cocínalas a máxima potencia durante dos o tres minutos.

Verifica cómo quedan y añade intervalos de 30 segundos si aún están duras. Este método es eficiente, aunque la superficie no estará tan tostada como con el horno o la sartén. Para mejorar la textura, se recomienda dejarlas en agua unos minutos antes de secarlas bien.

Errores a evitar

No cocines castañas sin hacerles el corte: el vapor puede ocasionar que exploten.

No amontones las castañas en la bandeja o sartén: necesitan calor en todos sus lados.

No las dejes enfriar antes de pelarlas: la piel interior se adhiere más a la pulpa.

No subas demasiado la temperatura para apresurar el proceso: se quemarán por fuera antes de que se cocinen por dentro.

Revisa la pulpa antes de comer y descarta cualquier castaña con mal olor, manchas negras o que muestre signos de deterioro.

Sirve las castañas tibias, solas o con una pizca de sal. También son un acompañamiento ideal para carnes, en cremas de verduras o integradas en postres otoñales.

Curiosidades de un fruto muy característico del otoño

Si bien se les denomina frutos secos, las castañas contienen más agua y menos grasa que otros frutos de la misma categoría. Esa es la razón de su textura tierna y harinosa.

En Galicia, Asturias y otras regiones del norte de España, los magostos congregan a familias y amigos en torno a las castañas asadas, vino joven y productos de temporada. Esta tradición convierte una receta sencilla en un verdadero plan de otoño.