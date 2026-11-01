Lima se alista para mostrar al mundo lo mejor del Perú con The World’s 50 Best Restaurants 2026

Del 2 al 4 de noviembre de 2026, Lima se convertirá en el punto de encuentro de algunos de los chefs más destacados del mundo. La celebración de The World’s 50 Best Restaurants ofrecerá un atractivo irresistible para quienes deseen visitar Perú: conocer un país donde fusionan en un solo banquete los productos andinos, amazónicos, marinos y criollos.

Pero la experiencia no se limitará a la velada de premiación. Durante esa semana, los visitantes podrán disfrutar de restaurantes emblemáticos, explorar mercados, recorrer museos, descubrir el Centro Histórico de Lima, y participar en la feria Perú Mucho Gusto, que ofrecerá un vistazo a la gastronomía de las 25 regiones del país.

Una agenda para degustar y disfrutar

La programación arrancará el 2 de noviembre con un almuerzo oficial de recepción. Al día siguiente, el foro 50 Best Talks reunirá a expertos en gastronomía para dialogar sobre los temas de cocina, territorio y futuros horizontes. El 4 de noviembre será el gran día: la gala que revelará los puestos del 1 al 50 en el emblemático Teatro Municipal de Lima, marcando la primera edición latinoamericana que se realiza en Perú.

A lo largo de la semana se llevarán a cabo las 50 Best Signature Sessions, cenas en colaboración que unirán a chefs internacionales con restaurantes peruanos. Además, se programarán encuentros con cocineros, actividades para la prensa especializada y una variedad de experiencias diseñadas para ilustrar la riqueza culinaria del país más allá de sus restaurantes de alta gama.

En el menú de colaboraciones destacarán los españoles Sergio y Javier Torres, del Cocina Hermanos Torres en Barcelona, junto al peruano James Berckemeyer, de Cosme. El australiano Josh Niland, reconocido por su enfoque en el pescado y su utilización integral de productos marinos, se unirá a Rafael Osterling.

La cocina mexicana hará su aparición con Santiago Lastra, el fundador de KOL en Londres, quien colaborará con Jaime Pesaque en una propuesta basada en la cocina a leña de Sapiens. Desde la India, Prateek Sadhu se unirá a Juan Luis Martínez de Clon, mientras que los ecuatorianos Alejandro Chamorro y Pía Salazar, de Nuema, trabajarán con Mayra Flores, Renato Kanashiro y Coco Tomita, de Shizen, ofreciendo una perspectiva nikkei de los ingredientes locales.

Un país entero en la mesa

Este evento internacional coincidirá con la celebración de Perú Mucho Gusto Lima 2026, que tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. La entrada será gratuita y la feria reunirá a más de 145 expositores representando las cocinas de las diversas regiones peruanas.

El recinto incluirá talleres de café con granos de Junín, Puno, Pasco, Cajamarca, Ayacucho y San Martín. También habrá exhibiciones de cómo preparar pisco sour, catas, maridajes, clases de cocina y una variedad de productos como cacao, ajíes, superalimentos, y granos andinos.

Para disfrutar de la feria, se recomienda dedicar varias horas. Abrirá de 10:00 a 22:30, permitiendo a los asistentes recorrer el país a través de su gastronomía, danzas, música y desfiles. Para acceder, será necesario presentar el DNI, pasaporte o carné de extranjería, y se espera una afluencia considerable de público.

Qué hacer entre una mesa y otra

El programa turístico relacionado con The World’s 50 Best Restaurants ofrece la oportunidad de conocer Lima desde múltiples perspectivas. En el Centro Histórico, la Plaza Mayor, la Catedral y el convento de San Francisco permiten apreciar la herencia virreinal de la ciudad. Por su parte, Barranco, con sus galerías, casas republicanas y el famoso puente de los Suspiros, ofrece un tono más relajado y bohemio.

La costa es parte esencial de la identidad limeña. Un paseo por Miraflores brinda vistas del Pacífico desde el malecón, mientras que la Costa Verde conecta la urbe con sus playas y la feria gastronómica. Para los amantes de la cultura, el Museo Larco alberga una de las colecciones precolombinas más célebres del país, ilustrando la historia entre la agricultura, la cerámica y la alimentación.

En cuanto a la gastronomía, el cebiche sigue siendo el protagonista, pero no se debe dejar pasar la oportunidad de degustar anticuchos, causa, ají de gallina, tiradito, arroz con pato, y postres elaborados a base de lúcuma. La oferta contemporánea resalta ingredientes amazónicos, tubérculos andinos, pescados frescos y técnicas culinarias de Japón, China, España, Italia y otras culturas migrantes.

La elección de Lima como sede transforma unos días de noviembre en una magnífica invitación para recorrer el país a través de sus sabores: del cacao amazónico a los cafés de altura, desde la cocina marina hasta las recetas tradicionales consideradas bienes culturales. En 2026, la capital peruana no solo será el anfitrión de una gala, sino que pondrá a su tierra en el mapa de la gastronomía mundial.