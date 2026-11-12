La receta de los mejillones en salsa picante: fácil, rápida y saludable

Los mejillones en salsa picante se presentan como una de esas recetas que solucionan una comida sin complicaciones.

La propuesta de Directo al Paladar se basa en un producto básico, una salsa bien confeccionada y el leve toque de guindilla.

Es crucial limpiar adecuadamente el marisco y no pasarse de cocción.

En cuestión de minutos, los mejillones se abren y liberan un caldo delicioso que se convierte en la base para una salsa de tomate, ajo, cebolla y un ligero toque picante.

Ingredientes para cuatro personas

1 kg de mejillones frescos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

400 g de tomate triturado

100 ml de vino blanco

1 guindilla o cayena, al gusto

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil fresco

El resultado está muy ligado a la calidad de los mejillones. Estos deben tener las conchas cerradas o cerrarse al ser tocadas. Es fundamental descartar aquellos que permanezcan abiertos antes de la cocción, así como los que no se abran al final.

Si prefieres una salsa más suave, simplemente retira las semillas de la guindilla. En cambio, si te inclinas por un picante más pronunciado, puedes añadir una segunda cayena o optar por una variedad más intensa. Recuerda añadirlas poco a poco: siempre es más fácil ajustar que reducir el picor.

Cómo preparar los mejillones en salsa picante

Limpiar el marisco. Enjuaga los mejillones bajo el grifo, quita las barbas y raspa las conchas para eliminar los restos adheridos. Evita dejarlos sumergidos durante mucho tiempo, ya que podrían perder parte de su sabor.

Abrir los mejillones. Colócalos en una cazuela amplia junto con el vino blanco y la hoja de laurel. Cubre y cocina a fuego medio-alto durante unos minutos, hasta que se abran. Retira los mejillones y cuela el líquido de la cocción. Reserva ambos.

Preparar el sofrito. Calienta un poco de aceite en la misma cazuela. Añade la cebolla picada y cocínala a fuego bajo hasta que esté blanda. Incorpora el ajo y la guindilla, y remueve durante un par de segundos para que el aceite adquiera sabor.

Cocinar el tomate. Vierte el tomate triturado y una pizca de sal. Deja que la salsa se reduzca durante alrededor de 15 minutos, removiendo de vez en cuando. Debe perder parte del agua y conseguir una textura espesa, pero no seca.

Triturar o dejar la salsa rústica. Si lo prefieres, tritura la salsa y cuélala para obtener una textura fina. Si buscas un acabado más casero, puedes mantenerla tal cual, con los pequeños trozos de cebolla y ajo.

Incorporar el caldo. Agrega un poco del líquido reservado y mezcla. Es mejor no añadirlo todo de golpe, ya que los mejillones ya aportan salinidad. Prueba y ajusta solo al final.

Terminar el plato. Retira una de las conchas de cada mejillón y colócalos en la cazuela. Cocina por dos o tres minutos más; es el tiempo suficiente para que se empapen de la salsa.

Trucos para una salsa equilibrada

El sofrito requiere paciencia. La cebolla debe ablandarse sin llegar a quemarse, y el tomate necesita reducir lentamente. Este paso concentra el sabor y evita que la salsa quede aguada.

Además, reservar el caldo de los mejillones es de gran ayuda. Tiene un sabor marino bien marcado y permite aligerar la salsa sin necesidad de añadir agua. Por supuesto, es recomendable filtrarlo con un colador fino para eliminar posibles restos de arena.

Utiliza una cazuela amplia para que los mejillones se dispongan correctamente.

No prolongues la cocción tras abrirlos.

Agrega el caldo de forma gradual.

Rectifica la sal solo después de añadir el líquido.

Sirve el plato de inmediato.

La receta es ligera por sí misma, pero pide algo de pan para disfrutar de la salsa. Una buena rebanada de pan rústico tostado es ideal. También puedes complementar con una ensalada verde o unas patatas cocidas si deseas un menú más completo.

Los mejillones brindan proteínas y minerales, mientras que el tomate, la cebolla y el aceite de oliva constituyen una base simple y equilibrada. La cantidad de picante se adapta fácilmente al gusto de cada comensal, sin alterar la esencia marinera del platillo.

Para conservarlos, colócalos en un recipiente cerrado y refrigéralos lo antes posible. Lo mejor es consumirlos el mismo día, ya que su textura empeora si se recalientan. Si necesitas calentarlos, hazlo a fuego suave y durante poco tiempo.

El secreto final radica en servirlos cuando aún retienen todo su aroma. Un toque de perejil fresco por encima y una salsa bien ligada son suficientes para convertir un ingrediente modesto en un delicioso plato de cuchara del mar, rápido y lleno de carácter.