Receta: Marmitako de salmón

Hay platos que exigen cuchara cuando el frío comienza a apretar.

El marmitako de salmón de Directo al Paladar se basa en el tradicional guiso marinero vasco, pero sustituyendo el bonito o atún por un pescado más graso y suave.

El resultado es toda una delicia.

La clave del éxito radica en preparar un buen sofrito, cocer las patatas con tranquilidad y añadir el salmón al final del proceso para que mantenga su jugosidad y no se seque.

Ingredientes para cuatro personas

600 g de salmón limpio, sin piel ni espinas

800 g de patatas

1 cebolla

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

2 tomates maduros o 150 g de tomate triturado

1 cucharada de carne de pimiento choricero

1 hoja de laurel

750 ml de caldo de pescado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil fresco

Una pizca de pimentón dulce, opcional

Es recomendable optar por una pieza de salmón gruesa, que resista mejor la cocción final y mantenga su textura tierna. Si se utilizan lomos, basta con retirar la piel y asegurarse de que no queden espinas.

La elección de las patatas también es crucial. Las variedades harinosas son ideales para espesar el caldo, ya que liberan parte de su almidón. Para cortarlas, lo mejor es chascar los trozos: se hace un corte y luego se rompe la patata. Este método aporta cuerpo al guiso sin necesidad de añadir harina.

Cómo preparar el marmitako de salmón

Pela la cebolla y los ajos. Lava el pimiento y corta todo en dados pequeños. Calienta un poco de aceite en una cazuela amplia. Añade la cebolla, el pimiento y una pizca de sal. Sofríe las hortalizas a fuego medio durante 10-12 minutos, hasta que se ablanden. Incorpora el ajo y cocina un minuto más. Agrega el tomate y la carne de pimiento choricero. Deja que el conjunto reduzca durante unos minutos. Si utilizas pimentón, añádelo fuera del fuego para evitar que se queme. Pela las patatas y cháscalas en trozos medianos. Incorpóralas a la cazuela y remueve para que se impregnen del sofrito. Vierte el caldo de pescado y añade el laurel. Cuando empiece a hervir, baja el fuego. Cocina durante 20-25 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Verifica el punto pinchando un trozo con un cuchillo. Corta el salmón en dados grandes, sálalo ligeramente y añádelo a la cazuela. Cocina entre 3 y 5 minutos, dependiendo del tamaño de los dados. Apaga el fuego y deja reposar el marmitako durante otros 5 minutos. Termina con perejil fresco picado y sirve bien caliente.

El salmón debe añadirse cuando las patatas ya estén cocidas. Si se incorpora demasiado pronto, corre el riesgo de deshacerse y perder su jugosidad. Además, el calor residual se encargará de terminar de cocinarlo durante el reposo.

Trucos para mejorar el guiso

El caldo es el auténtico protagonista. Puedes usar uno de buena calidad comprado, aunque un fumet casero elaborado con espinas y cabezas de pescado proporcionará un sabor más intenso. No es necesario que sea muy concentrado, ya que el sofrito y el propio salmón aportarán carácter al plato.

Para conseguir una textura más ligada, es preferible mover la cazuela suavemente durante la cocción, en lugar de remover con la cuchara. Así evitarás romper las patatas y permitirás que el almidón espese la salsa de manera natural.

Elemento Recomendación Sofrito Cocinar a fuego lento para concentrar los sabores Patata Chascarla y elegir una variedad harinosa Caldo Usar fumet de pescado, sin abusar de la sal Salmón Incorporarlo al final, en dados gruesos Reposo Dejar la cazuela tapada cinco minutos

Este plato permite ciertas variaciones sin perder su esencia. Puedes añadir una guindilla al sofrito, sustituir parte del tomate por pulpa de pimiento choricero o incorporar unas gotas de vino blanco antes de agregar el caldo. Además, un toque de perejil y cebollino siempre resulta delicioso.

Un guiso para servir sin complicaciones

El marmitako se presenta directamente en la cazuela o en platos hondos, con abundante caldo y varias piezas de patata y salmón en cada porción. No necesita guarnición, aunque un buen pan es casi indispensable para aprovechar la salsa.

La receta mejora su sabor tras unos minutos de reposo, pero no es recomendable conservarla durante demasiados días. El pescado puede resecarse al recalentar. Si sobran restos, es mejor guardarlos en frío y calentarlos suavemente, evitando que el caldo vuelva a hervir.

A diferencia de las versiones tradicionales con bonito, esta adaptación ofrece una textura más grasa y melosa. Es un claro ejemplo de cómo un guiso clásico puede mantener su carácter marinero mientras se adapta a un pescado diferente sin perder su esencia.