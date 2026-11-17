La DOP Aceite de Madrid ha dado comienzo a su nueva campaña. El pasado viernes 13 de noviembre, las primeras aceitunas de la temporada hicieron su llegada a la almazara de la Aceitera de Arganda SCM, localizada en Arganda del Rey, marcando así el inicio de la cosecha oleícola 2026/2027.

Este evento reunió a una variedad de actores: productores, representantes institucionales y profesionales del mundo de la gastronomía. Además, ofreció la oportunidad de descubrir cómo se inicia el proceso de elaboración, degustar una muestra del aceite recién prensado y demostrar que el AOVE madrileño se utiliza en mucho más que en aliños crudos.

De la aceituna recién recogida a la cata

El acto contó con la presencia de Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid. Su intervención tuvo un impacto notable en la relación entre la administración regional, el sector productivo y una denominación que busca hacerse un nombre tanto a nivel local como nacional.

Durante el recorrido por la almazara, los asistentes pudieron conocer las primeras etapas de la campaña y recibir esclarecedoras explicaciones sobre la recepción de la aceituna y la producción del aceite. La visita concluyó con una degustación del zumo recién extraído, complementada por una cata comentada que permitió identificar sus características sensoriales.

Las expectativas iniciales son alentadoras. Las lluvias recientes han mejorado la calidad del fruto, aunque aún no hay cifras definitivas sobre la producción. Se estima que la recogida podría extenderse hasta finales de enero o incluso febrero.

La Aceitera de Arganda, fundada en 1930, ya cuenta con 330 cooperativistas y se posiciona entre las principales productoras de aceite que cuenta con esta DOP.

Cinco tapas para entender el AOVE madrileño

La parte gastronómica se trasladó posteriormente al Asador Vitis, situado en las instalaciones de la cooperativa. Allí, la chef Vera Mugur elaboró cinco tapas que conectan con los productos de la despensa regional. Cada plato hizo uso del aceite de oliva virgen extra, aplicando una técnica diferente en cada caso.

Terrina de queso de cabra, miel y polen de Madrid , acompañada de un tartar de melón de Villaconejos . En este caso, el AOVE se utilizó en crudo, tanto para el aliño como en el acabado.

, acompañada de un tartar de melón de . En este caso, el AOVE se utilizó en crudo, tanto para el aliño como en el acabado. Pani puri de brandada de bacalao al AOVE , con tapenade de aceitunas certificadas de Campo Real . La creación combinó fritura, emulsión y un último toque de aceite sin cocinar.

, con tapenade de aceitunas certificadas de . La creación combinó fritura, emulsión y un último toque de aceite sin cocinar. Alcachofa ecológica confitada en AOVE , con ajo fino de Chinchón y mahonesa de ali-miel. Aquí, el aceite desempeñó el papel de medio de cocción a baja temperatura.

, con ajo fino de y mahonesa de ali-miel. Aquí, el aceite desempeñó el papel de medio de cocción a baja temperatura. Carrillera de la IGP Carne de la Sierra de Guadarrama , estofada lentamente con AOVE DOP, ajo fino de Chinchón y patatas ecológicas.

, estofada lentamente con AOVE DOP, ajo fino de Chinchón y patatas ecológicas. Torta tradicional de Arganda, con Anís de Chinchón IGP, helado de AOVE y fresón de Aranjuez. El aceite se introdujo mediante una emulsión en frío, seguido de la mantecación.

La experiencia culinaria dejó claro un mensaje: un buen AOVE no solo es ideal para finalizar un plato. También puede ser utilizado para freír, confitar, estofar, emulsionar e incluso en recetas dulces. La clave radica en controlar la temperatura y elegir el momento justo para conservar todos sus aromas.

Una despensa madrileña cada vez más conectada

Las tapas fueron degustadas con Vinos de Madrid, provenientes de Arganda del Rey, así como otros productos regionales con respaldo de calidad. El resultado puso de manifiesto una despensa que, compartiendo territorio, productores, y una identidad culinaria, se entrelaza.

La campaña se lanza en un momento crucial para reivindicar el aceite local. Durante la visita, Jorge Rodrigo defendió con energía la protección de los productores madrileños, cuestionando que parte del aceite nacional permanezca almacenado mientras continúa la importación de productos de otros países.

Más allá de los debates del sector, el inicio de esta campaña representa una oportunidad para acercar este aceite al consumidor. Al buscar el sello de la DOP Aceite de Madrid, se identifica un producto con garantía, relacionado con un territorio específico y con trazabilidad desde el campo hasta la botella.

De este modo, la nueva cosecha inicia su andadura con un mensaje claro: el aceite madrileño cuenta con paisaje, técnica y cocina. Además, posee una despensa que lo puede llevar del aperitivo al postre sin perder ni un ápice de su carácter.