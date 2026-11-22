La receta de la sepia a la plancha con ajo y perejil pone de manifiesto que un buen ingrediente necesita poco más que una plancha caliente, un buen chorro de aceite de oliva y un aliño fresco.

El truco radica en secar bien la sepia y cocinarla el tiempo exacto.

Se trata de un plato sencillo, pero requiere atención.

Si la sartén pierde calor o la sepia suelta demasiada agua, el resultado puede verse comprometido, quedando seco y poco apetitoso.

Siguiendo unos pasos claros, esta receta se convierte en una tapa clásica que se encuentra en cualquier hogar o bar costero.

Ingredientes para cuatro personas

800 g de sepia limpia

3 dientes de ajo

Un buen manojo de perejil fresco

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

Zumo de medio limón, opcional

Es recomendable adquirir la sepia ya limpia, aunque también se puede preparar en casa, retirando la piel, la pluma, las vísceras y el pico. Los tentáculos son especialmente sabrosos y quedan dorados a la perfección en la plancha.

La dimensión importa. Las piezas de tamaño mediano generalmente se cocinan de manera más uniforme y conservan una textura agradable. Si la sepia es grande, es aconsejable cortarla en trozos regulares para que todas las partes se cocinen al mismo tiempo.

Cómo preparar la sepia a la plancha

Limpia la sepia y sécala concienzudamente con papel de cocina. Este paso es clave para evitar que se cueza en vez de dorarse. Corta la sepia en tiras gruesas o en piezas medianas. Los tentáculos pueden dejarse enteros si no son excesivamente grandes. Pela los ajos y pícalos finamente. Lava el perejil, sécalo y pícalo también. Mezcla el ajo, el perejil y dos cucharadas de aceite. Reserva el aliño. Calienta una plancha o sartén amplia a fuego alto. Debe estar muy caliente antes de añadir la sepia. Incorpora la sepia sin amontonar las piezas. Si es necesario, cocínala en dos tandas. Cocina durante dos o tres minutos por cada lado, dependiendo del grosor. La superficie debe quedar dorada y el interior, jugoso. Añade el aliño en el último momento y remueve durante unos segundos. Sala al final y sirve inmediatamente. El limón puede agregarse en la mesa, cuidando de no opacar el sabor del marisco.

Es bueno añadir la sal al final, cuando la sepia ya está cocinada. Si se incorpora antes, puede hacer que expulse líquido. También es ventajoso trabajar con una sartén grande para que el calor se distribuya mejor y la humedad se evapore con más facilidad.

El ajo no debe llegar a quemarse. Para prevenirlo, una buena opción es dorar primero la sepia y agregar luego la mezcla de aceite, ajo y perejil. De este modo, el aliño conserva su frescor sin adquirir un sabor amargo.

El truco para que quede tierna

La sepia a veces tiende a quedarse dura por dos razones: una cocción prolongada a temperatura media o una plancha que no está lo suficientemente caliente. Hay dos métodos efectivos. El primero es cocinarla rápidamente, con fuego fuerte. El segundo implica una cocción lenta y prolongada. Para esta receta, la primera opción es la más práctica.

Antes de ponerla en la sartén, asegúrate de eliminar cualquier exceso de agua. Si la has descongelado, déjala escurrir en un colador y sécala varias veces. Una sepia húmeda reduce la temperatura de la plancha y acaba soltando líquido.

Por otro lado, es crucial no moverla constantemente. Permite que esté en contacto con la superficie caliente hasta que se forme una ligera costra dorada. Después, dale la vuelta y termina la cocción. El objetivo es lograr un contraste entre el exterior dorado y el interior tierno.

Variaciones y acompañamientos

El aliño tradicional admite ligeros ajustes sin perder su esencia:

Añade una pizca de pimentón dulce una vez fuera del fuego.

Incorpora guindilla para un resultado más picante.

Sustituye parte del perejil por cilantro fresco.

Agrega unas gotas de vinagre de Jerez junto al limón.

Termina con unas escamas de sal justo antes de servir.

La sepia marida bien con una ensalada de tomate, unas patatas cocidas o un poco de pan crujiente para aprovechar el aceite aromático. También puede disfrutarse como tapa, acompañada de una mayonesa de limón o un suave alioli.

Para una presentación cuidada, coloca la sepia en una fuente caliente y esparce por encima el ajo y el perejil. El zumo de limón debe emplearse con moderación: unas gotas son suficientes para realzar el sabor sin restarle protagonismo al marisco.

La clave definitiva es llevarla a la mesa justo después de cocinarla. Al enfriarse, la sepia pierde parte de su jugosidad y su textura se endurece. Con la temperatura adecuada, un tiempo controlado y un ingrediente fresco, este clásico de la cocina marinera sigue demostrando que la sencillez también puede ser sinónimo de maestría.