El futuro del olivar madrileño también se cultiva en las aulas. Un total de 465 alumnos de 3º de Educación Primaria han participado durante el mes de noviembre en la segunda edición de Aprendiendo con la DOP Aceite de Madrid, un proyecto impulsado por la Denominación de Origen Protegida para despertar entre los más pequeños el interés por la agricultura regional y uno de sus productos más representativos: el aceite de oliva virgen extra.

La iniciativa ha llegado a 12 colegios públicos repartidos por distintos municipios de la Comunidad de Madrid y ha celebrado su cierre en el CEIP Miguel Hernández de Arganda del Rey. Al encuentro han asistido Ángel de Oteo Mancebo, director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid, y Jesús González Sesmilo, concejal de Medio Ambiente y Medio Rural del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

A través de actividades prácticas y contenidos adaptados a su edad, los escolares han podido conocer todo lo que se esconde detrás de una botella de AOVE: desde el cultivo del olivo y las variedades de aceituna amparadas por la denominación de origen hasta las tareas de recolección y los diferentes pasos necesarios para obtener un aceite de calidad.

El director general de Agricultura ha incidido en la necesidad de que los niños comprendan el origen de los alimentos que forman parte de su dieta. También ha puesto el acento en la importancia de que conozcan y prueben el aceite de oliva virgen extra madrileño, hasta el punto de incorporarlo a sus hábitos cotidianos y trasladar ese interés a sus familias.

Aprender, experimentar y llevarse el sabor de Madrid a casa

La última actividad, desarrollada en Arganda del Rey con 48 alumnos del centro anfitrión, ha combinado formación, creatividad y degustación. Bajo el título Conocemos nuestro aceite de Madrid, los participantes han descubierto las particularidades del producto protegido por la DOP y han aprendido a reconocer algunos de sus principales atributos.

La experiencia ha continuado con un taller en el que cada niño ha podido dar rienda suelta a su imaginación diseñando una etiqueta propia para una botella de 250 mililitros de aceite de oliva virgen extra. Los escolares se han llevado sus creaciones a casa junto con el producto, convirtiéndose así en protagonistas de una actividad pensada para extender el aprendizaje más allá del aula.

Otro de los momentos destacados ha sido la entrega de diplomas personalizados por parte de Ángel de Oteo. Con este reconocimiento simbólico, los alumnos han pasado a formar parte del grupo de «Embajadores de la DOP Aceite de Madrid».

Además, han recibido material para realizar dibujos inspirados en el olivar y la cultura del aceite, con la posibilidad de que algunas de estas obras se incorporen a una exposición posterior.

El broche final ha tenido sabor a producto de proximidad. Los estudiantes han compartido un desayuno saludable de pan con aceite de oliva virgen extra de la DOP, elaborado con aceitunas de la nueva campaña y recién producido. Una oportunidad para descubrir mediante el gusto y el olfato las cualidades de un alimento estrechamente vinculado al paisaje y a la tradición agrícola madrileña.

Desde la organización destacan que este tipo de propuestas son fundamentales para transmitir a las nuevas generaciones el valor económico, cultural y social del sector olivarero. Esther Alonso, directora del CRDOP Aceite de Madrid, ha expresado su satisfacción por la respuesta de los escolares y el entusiasmo mostrado durante las actividades.

Alonso ha señalado que acercar el olivar a los niños permite explicarles el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada cosecha, así como reconocer el legado de los agricultores que han mantenido viva esta actividad durante generaciones. El propósito, ha subrayado, es que los más jóvenes aprendan desde pequeños a valorar los productos de su entorno y se impliquen en la conservación de un sector esencial para el territorio.

Doce municipios unidos por la cultura del AOVE

La segunda edición del programa ha contado con la participación de centros educativos de localidades que disponen de operadores inscritos en la Denominación de Origen Protegida. Los colegios seleccionados han sido:

CEIP Miguel Hernández, de Arganda del Rey.

CEIP Miguel Delibes, de Campo Real.

CEIP Santa Lucía, de Carabaña.

CEIP Hermanos Ortiz de Zárate, de Chinchón.

CEIP Apis Aurelia, de Colmenar de Oreja.

CEIP Nuestra Señora del Castillo, de Perales de Tajuña.

CEIP Carlos Ruiz, de Tielmes.

CEIP Virgen del Rosario, de Titulcia.

CEIP Miguel de Cervantes, de Valdilecha.

CEIP Concepción García Robles, de Villaconejos.

CEIP Gregorio Canella, de Villalbilla.

CEIP Nuestra Señora de la Victoria, de Villarejo de Salvanés.

Con esta campaña, la DOP Aceite de Madrid refuerza su apuesta por la divulgación y la promoción del aceite de oliva virgen extra regional entre los consumidores del futuro. Una iniciativa que va más allá de enseñar cómo se produce el aceite: busca conectar a los niños con sus raíces agrícolas, dar visibilidad al trabajo del campo y despertar el orgullo por los alimentos que nacen en su propia tierra.

Porque conocer el origen de lo que comemos es también una forma de protegerlo. Y sembrar esa conciencia entre los escolares puede ser uno de los pasos más importantes para garantizar el relevo generacional y la continuidad del olivar madrileño.