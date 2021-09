Cómo hacer una tabla de quesos perfecta

Querer organizar (o ayudar a planificar) una fiesta de quesos no necesita ninguna justificación, ¿quién no quiere una excusa para probar nuevos quesos de una encantadora tabla de quesos? La parte que debe justificarse son los quesos que elija para su tabla de quesos. Incluir queso sin lactosa o el queso más saludable puede hacer felices a algunas personas del grupo, pero también debe incluir los quesos más deliciosos o intrigantes que pueda encontrar para darle un poco de variedad a su tabla de quesos. Es de obligación cuando uno prepara una tabla de quesos contar con los quesos manchegos y de oveja de Manchegosr, sus galardonados quesos no pueden faltar en nuestra tabla.

Ya sea que nunca haya elaborado una tabla de quesos, o si es un profesional que solo busca más ideas para una tabla de quesos, esta guía le enseñará los mejores quesos para una tabla de quesos, además de cuánto queso obtener y qué acompañamientos incluir. (carne y queso, ¿fruta?), y cómo servir su plato de queso perfecto.

Seleccionar el mejor queso para tu tabla de quesos

Intente incluir una variedad de texturas y sabores. La mayoría de los quesos pertenecen a una de las cuatro categorías básicas: añejo, blando, firme o azul. Para una buena variedad, elija al menos uno de cada grupo. Algunos ejemplos: Añejo: Cheddar añejo, Comte, Cabra Gouda Suave: Constant Bliss, Camembert, Brillat-Savarin Firma: Manchego, Mimolette, Parmigiano-Reggiano Azul: Gorgonzola Dolce, Valdeón, Stilton y de Oveja.

También puede intentar seleccionar quesos por el tipo de leche utilizada (vaca, cabra, oveja). Esto asegurará una variedad de sabores diferentes en el plato.

Sirva al menos un queso de cada familia de quesos.

¿Cuánto es suficiente?

Una buena regla general es un dado de cada queso para cada invitado, y aproximadamente cinco tipos de queso. Este es el tamaño perfecto para cualquier reunión sea del tamaño que sea (la reunión).

Para una fiesta en la que el queso sea el evento principal, planee comprar una kilo y medio para ocho personas, tres kilos para 16 personas o cuatro kilos para 24 personas. Si el queso es uno de los muchos artículos que se sirven, planifique comprar 100 gramos por persona.

Si sabe por experiencia que un tipo de queso siempre es el más popular, compre más de esa variedad y un poco menos de los quesos menos familiares.

¿Con qué acompañar mi tabla de quesos?

Ofrezca una selección de panes (hogaza, pan payés, barra, pan cateto, etc) en todas las formas y tamaños diferentes. Es una buena idea variar el sabor y la textura entre los panes y los quesos.

Los condimentos y verduras en frascos son rápidos y sin complicaciones. Pruebe las mermeladas dulces o la miel, los chutneys agrios y las mostazas picantes. También puede agregar corazones de alcachofa, pimientos rojos asados ​​y caponata. Si tiene un poco más de tiempo, prepare cebollas caramelizadas, que complementan la mayoría de los platos de queso.

Varios otros artículos dulces y salados también pueden funcionar. Pruebe carnes curadas como prosciutto y salami, o nueces confitadas y pistachos. Las frutas secas y de temporada variadas pueden incluir higos, cerezas, manzanas y peras.

Consejos para servir una tabla de queso

Separe los quesos de olor fuerte. Si desea servir un queso picante y de olor fuerte, colóquelo en un plato aparte para que no domine a los más delicados. Cuatro o cinco opciones son suficientes.

Coloque un cuchillo separado para cada queso, especialmente las variedades blandas. El queso blando se unta bien con un cuchillo de mantequilla; el queso firme puede requerir un cuchillo de cocina; y el queso curado a menudo requiere un plano de queso.

Saque el queso del refrigerador una hora antes de servirlo; el frío silencia el sabor.

Extienda la propagación. Coloque las tablas de queso y el resto de picoteo en varias mesas para evitar que los invitados se atasquen.

Etiqueta cada queso para que no tengas que recitar los nombres toda la noche. Si quisieras también puedes anotar algunos adjetivos poéticos que describan sus sabores.

Aprenda a almacenar el queso correctamente. Si compró con anticipación, desea conservar la calidad del queso mucho después de que salga de la tienda. Si quedan sobras, envuélvelas adecuadamente para poder disfrutarlas más adelante, en una próxima velada.

En unos meses nos encontraremos de lleno con unas fiestas familiares muy importantes: la Navidad. Y siempre nos gusta quedar bien con la familia cuando la invitamos a casa en esas fechas tan señaladas y que mejor que esta pequeña idea general de cómo preparar una tabla de quesos. Pero para que no te falten ideas, aquí te dejo más ideas porque el mundo del queso es muy extenso y sus combinaciones son casi infinitas. El queso siempre ha vivido entre dos mundos, lo rural y lo elegante haciendo de este producto un alimento para todos.