Los Mocktails Marlene®: Cócteles aromáticos y sin alcohol

Ya entrados en febrero, el mes de “no alcohol” después de las fiestas navideñas, para desintoxicar y depurar, tal y como marcan las tendencias en las grandes capitales del mundo. Marlene® se apunta a esta iniciativa con tres cócteles sin alcohol (mocktail) creados por el bartender belga Frederic Geirnaert. Divertidos, refrescantes, de gran sabor y sin dañar la salud. Estas son las características que se le atribuyen a los cócteles del futuro. Y el futuro ya está aquí con las bebidas sin alcohol de Marlene® , idóneas para un afterwork o un aperitivo muy millennial. Las tres elaboraciones propuestas por Frederic Geirnaert, el bartender del Jigger’s Coolers & Cocktails en Gante, tienen nombre propio: Delicious Red Rose, un cóctel refrescante y aromático, que incorpora pétalos de rosa como decorado original; Queen Apple, una mezcla del frescor especiado del sirope de manzana con el gusto intenso del vinagre balsámico, y Fierce & Golden, un delicioso jugo de manzana Golden Delicious Marlene®, acompañado de limón y cerveza de genjibre sin alcohol. Cada una de estas variedades Marlene® aporta características únicas en cuanto a matices y aromas en olfato y boca. Desde el sabor delicado de la Red Delicious; al toque fresco y jugoso de la Royal Gala, para acabar con la pulpa fina y el aroma sutil de la Golden Delicious.

Delicious Red Rose.-

Ingredientes: 4 cl de zumo de manzana Red Delicious Marlene®, 6 gotas de agua de rosas, 1 cl de zumo de limón, agua tónica

Preparación.-

Lavar las manzanas y cortarlas en trozos grandes. Meter la manzana ya troceada en el extractor de jugos y extraer el zumo. Exprimir un cuarto de limón. Coger una copa de cava, pincelar una línea de miel sobre el exterior y decorarla con pétalos de rosas que se quedarán pegados. Llenar la copa con cubitos de hielo pequeños. Verter el zumo de manzana, el agua de rosa y el zumo de limón. Rellenar la copa con agua de tónica. Decorar con algunos palitos de manzana.

Queen Apple.-

Ingredientes: 3 cl de sirope de manzana Royal Gala Marlene®, 0,5 cl de vinagre balsámico, 2 cl de zumo de limón, 3 cl de agua

Preparación del sirope de manzana.- Poner a hervir dos manzanas Royal Gala Marlene® en medio litro de agua y deja cocinar a fuego lento. Mezclar todo con la batidora y dejar reposar a fuego muy bajo durante un cuarto de hora. Agregar dos palitos de canela, 3 anises estrellados y medio kilo de azúcar. Remover bien hasta que el azúcar esté completamente disuelto. Cuando comience a hervir, mantenerlo a fuego muy bajo durante 20 minutos y luego, colarlo para obtener el sirope filtrado.

Preparación del cóctel

Meter los ingredientes en una coctelera. Cubrir la coctelera con hielo. Agitar enérgicamente. Verter el contenido en un vaso lleno de cubitos de hielo. Decorar con una rodajita de manzana, otra de limón y, para quien lo quiera, un anís estrellado.

Fierce & Golden.-

Ingredientes para 4 personas: 6 cl de zumo de manzana Golden Delicious Marlene®, Cerveza de jengibre sin alcohol

Preparación:

Lavar las manzanas y cortarlas en trozos Meter la manzana cortada en el extractor de jugos y obtener el zumo Añadirle el zumo del limón Rellenar un vaso alto con cubitos de hielo Verter la combinación de zumo de manzana y limón, y después rellenar con la cerveza de jengibre Decorar con alguna rodajita de manzana

Más información: www.marlene.it

www.facebook.com/marlene.suedtirol

Sígueme también en Instagram: @marlenespain #soymarlene

Me presento, soy Marlene®. Mi padre es el monte, fuerte y sabio. Mi madre es la luz del sol, que me envuelve en su cálido abrazo. Mi maestro es el tiempo. El clima único de Tirol del Sur me mima con más de trescientos días de sol al año. Mi sabor y mi aroma son especiales gracias al lugar en el que crezco, frío de noche y cálido de día, crudo en invierno y suave en verano. No soy una manzana cualquiera: soy Marlene®, hija de los Alpes. Mis variedades son numerosas, las hay para todos los gustos: Royal Gala, Golden Delicious, Stayman Winesap, Granny Smith, Red Delicious, Fuji y Braeburn. Descúbrelas todas también a través de mis recetas en la web: www.marlene.it

Información y foto cortesía de nuestra amiga Teresa Morales, teresa.morales@fruitecom.it