Rescue® Plus, tu aliado para el día a día

Vivimos en un mundo en constante evolución y movimiento lo que provoca que en muchas ocasiones nos podamos llegar a sentir agobiados y/o aturdidos. No sólo se trata de cansancio físico, también el agotamiento mental es algo muy común en nuestra sociedad actual. Realizar ejercicios de relajación, mantener una rutina deportiva o tener momentos de desconexión son actividades que podemos llevar a cabo para reducir los agobios del día a día y nuestro agotamiento físico-mental. Las vitaminas pueden ayudarnos a prevenir o sobrellevar esta fatiga. La vitamina B5 contribuye al metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y la fatiga, también al funcionamiento normal del sistema nervioso. Por otro lado, la vitamina B12 contribuye a generar energía, a la función psicológica normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y, en consecuencia, a nuestro rendimiento intelectual*.

La fusión de las vitaminas B5 y B12 es una perfecta aliada para ayudarnos a conseguir el equilibrio y la serenidad que tanta falta nos hace en determinadas ocasiones. De la combinación de 5 Flores de Bach® Originales (Rock Rose, Clematis, Impatiens, Cherry Plum y Star of Bethlehem) surge Rescue® y con la mezcla de las vitaminas B5 y B12, obtenemos Recue® Plus que contribuye a aportar armonía y serenidad a diario*. Rescue® Plus, contribuye a la serenidad y al rendimiento intelectual normal*, es fácil de llevar y de consumir en cualquier momento. Está disponible en tres prácticos formatos: spray, caramelos y gotas.

*La vitamina B12 al contribuye al metabolismo energético normal, a la función psicológica normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. El ácido pantoténico (vitamina B5) contribuye al rendimiento intelectual normal.

Listado de precios:

PVPR RESCUE PLUS 42g: 6,25€

PVPR RESCUE PLUS GOTERO 20ml: 19,95€

PVPR RECUE PLUS SPRAY 20ml: 19,95€

