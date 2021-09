Receta: cupcakes de sirena

Queda muy poco para terminar el verano, y que mejor forma de despedirlo que con estos deliciosos CUPCAKES DE SIRENA.

Son unos cupcakes caseros pero muy creativos, los podemos presentar en mesas dulces o en cumpleaños que se celebran en estas fechas.

Ya sabemos que los cupcakes son unos dulces que se han puesto muy de moda en España , llegaron hace unos años para quedarse. Lo podemos encontrar de muchos sabores y decoraciones.

Están muy presentes en muchas fiestas y ocasiones especiales.

Me encantan las diferentes temáticas de cupcakes: navideños, otoñales(con calabaza), de halloween…

Yo he elegido los de sirena , ahora que todavía podemos disfrutar de los últimos baños en la playa y piscina.

Yo he diseñado las colas de sirena con fondant y sin ningún tipo de molde. En el vídeo explico cómo se hace y no es nada complicado.

La podeís crear de vuestros colores favoritos . Yo he optado por rosa, azul y verde.

La decoración va acompañada de una buttercream de vainilla de colores pasteles.

Animaros a preparlos , con estos cupcakes van a dar mucha vida y creatividad a vuestras mesas más dulces.

Ingredientes

Para la masa de los cupcakes

3 huevos

120 ml. de aceite

120 ml. de leche

200 gr. de azúcar

200 gr. de harina

Una cucharadita y media de levadura química

Una cucharadita de esencia de vainilla

15 galletas lotus troceadas

Colorantes alimentarios

Para la buttercream

250 gr. de azúcar glas

250 gr. de mantequilla a temperatura ambiente

Una cucharadita de esencia de vainilla

Colorantes alimentarios

Para las colas de sirena

Fondant rosa, verde y azul

Preparación

1. Mezclar el aceite con el azúcar, e incorporar los huevos.

2. Integrar la vainilla y los ingredientes secos como la harina y la levadura.

3. Por último, añadir la leche y las galletas troceadas, yo he elegido las lotus, pero podéis elegir vuestras favoritas.

4. Dividir la masa en tres boles y con los colorantes alimentarios , damos color a nuestra masa.

5. Preparar la bandeja de los cupcakes con sus papeles y lo rellenamos un poco más de la mitad.

6. Al horno 180 grados calor arriba y abajo, unos 20 minutos.

7. Para la buttercream: Batir la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar glas tamizado . Se formará una cremita , y ahí le podéis añadir el sabor que queráis, yo elegí el de vainilla.

8. Colorear la buttercream en colores pasteles: rosa, verde y azul .

9. Dejar enfriar los cupcakes.

10. Decorarlos con la buttercream y nuestras colas de sirena de varios colores y con purpurina comestible.

¡LISTO PARA DISFRUTAR!

Me despido con MUCHOS BESOS DULCES.

Ángeles Fernández

Repostería creativa de Ángeles