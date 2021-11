Receta: cheesecake de cookies

La tarta de queso tiene un público amplio y con un gran éxito.

No hay pastelería o Bakery que no tenga una porción de este pastel tan delicioso. Hay miles de versiones: limón, naranja, chocolate…Yo he optado por incluirle galletas cookies en su relleno.

Es un pastel cremoso y lleno de sabor.

Perfecto para acompañar con un café o para después de comer.

Podemos utilizar galletas caseras o las compradas. Si preparamos una gran horneada de galletas , antes de que se nos pongan duras, las podemos emplear para está tarta de queso.

Si os encanta este pastel tan popular en todo el mundo y las cookies, que es otro gran clásico. Este cheesecake se convertirá en vuestro favorito.

¡Sorprenderás a todos tus invitados con esta tarta tan deliciosa!

Ingredientes

Para la base

120 gr. de galletas cookies

60 gr. de mantequilla

Para el relleno

450 gr. de Queso crema

100 gr. de azúcar moreno

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de harina

50 gr. de chips de chocolate

80 gr. de galletas mini cookies o 10 galletas cookies de las grandes troceadas

Preparación

1. Primero tenemos que preparar la base: triturar las galletas en una trituradora y derretir la mantequilla en un microondas.

Mezclamos ambos ingredientes y lo repartimos sobre la base de el molde.Reservamos en la nevera.

2. Mezclar el queso crema con el azúcar moreno, los huevos y la vainilla.

3. Removemos hasta integrar los ingredientes.

4. Incorporar el resto de ingredientes.

5. Verte la masa en el molde .

6. Por encima, decorar con más chips de chocolate y mini cookies .

. 7. Al horno 165 grados unos 25 minutos, luego lo bajamos a 120 grados calor arriba y abajo , unos 40 minutos o hasta que la parte de arriba este cuajada.

A la nevera con el molde como mínimo 6 horas. ¡LISTO PARA DISFRUTAR!

Me despido con MUCHOS BESOS DULCES.

Ángeles Fernández

Repostería creativa de Ángeles