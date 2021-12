¿Encierro y sin ideas en Nochebuena? Propuesta de menú barato, rápido y riquísimo

Las que prometían ser las Navidades del reencuentro han resultado ser bien distintas. Muchos se tienen que quedar encerrados por haber dado positivo en COVID o por tener un contacto estrecho. Les espera una Nochebuena triste, solitaria y viendo Netflix. O no.

Por primera vez en dos años, y tras la muerte de mi madre por coronavirus en 2020, voy a pasar la Nochebuena con mi padre, mi hermano y su familia. Eso espero. Estoy a un par de horas de hacerme una prueba de antígenos (dicen que hay que hacérsela poco antes de salir) y tengo picor de garganta. Como dé positivo, mi gozo en un pozo. Nos tendríamos que quedar mi padre y yo en casa. Si eso sucede, ¿qué cenar?

Me chifla la Navidad, no lo voy a negar. No me conformo con un bocata y a la cama. No. Yo soy la Bree Van de Kamp de las navidades. Hago un ritual gastronómico cada año basado en la planificación y el mimo.

Pero claro, cualquiera que tuviese otros planes y se les haya estropeado en el último momento tiene un problema: No tienen ni tiempo ni productos. Como mucho, tendrán algo en el congelador pero hay que descongelar con tiempo o bien salir (muy protegidos) a comprar cuatro cosas.

No soy cocinero pero sí un amante orgulloso de la cocina. Los fogones me han salvado, en más de una ocasión, de cualquier época trubia en mi vida. Es algo que me calma y me reconcilia con el mundo. Además, es una excusa para mimarse a uno mismo y para expresar amor (sí, lo sé, soy muy cursi pero son las fechas).

A ver, yo voy a proponer unos cuantos platos muy fáciles, rápidos y baratos con los que podemos quedar bien , sorprender (y sorprendernos) y por poco dinero. Son mis recetas básicas que siempre utilizo en alguna urgencia y que siempre me hacen quedar genial.

Entrantes y primeros:

Empecemos por una receta que me dio una amiga venezolana hace unos años y que yo he ido modificando a mi antojo. Se trata de una HOGAZA DE PAN RELLENA DE QUESO.

Ingredientes: Una hogaza de pan, redonda y sin rebanar. Un bote grande de mayonesa, una cebolla, sal, aceite, un par de sobres de queso rallado cuatro gustos (de estos que venden en cualquier súper o tienda de ultramarinos), queso parmesano rallado (si me apuras, un sobre de queso en polvo), orégano o hierbas provenzales.

Esto es muy fácil . Cortas, por la parte de arriba, una tapa en el pan. Luego, con las manos, le quitas toda la miga. Aparta.

Picas la cebolla y la rehogas en un poco de aceite y sal hasta que esté tierna (aquí, a veces, le pongo tomatitos cherry o trocitos de jamón york).

Pones la cebolla en un bol y lo mezclas con la mayonesa, los quesos y las hierbas. Vuelvas la mezcla en la hogaza y para el horno unos 20 minutos a 180 grados o hasta que esté doradito. Luego sacas la hogaza, la colocas en una bandeja rodeada de varios crudités (palitos de verduras tipo zanahorias, apio, pimiento…) o picos de pan.

En serio, parece una guarrada pero es rápido, barato y quedas fenomenal.

El cuscus, un aliado inesperado: MIGAS FALSAS DE CUSCUS

Quiero hablar del cuscus. Sé que no es muy navideño pero y si te digo que puedes hacer unas riquísimas migas extremeñas en 10 minutos con este maravilloso cereal. Es un plato sorprendente e invernal.

Ingredientes: Medio kilo de cuscus. Una morcilla de burgos. Un chorizo. Un buen trozo de tocino o panceta. Tres dientes de ajo. Sal. Bastante aceite.

Hidratas el cuscus en un cuenco grande cubierto de agua hirviendo. Mientras, cortas la morcilla, el chorizo y el tocino en trozos y calientas el aceite (un vaso y medio) en una cacerola.

Cuando el aceite esté caliente, fríes los embutidos con los dientes de ajo sin pelar. Deja que el aceite se impregne de todo. Retira lo fruto con una espumadera y déjalo reposar en un plato con papel absorbente.

Inmediatamente después, echas el cuscus hidratado en el aceite, que se impregne bien de los sabores. Luego mezclas todo y maravilla. Creedme, es una pasada.

Segundo plato

Sólo voy a poner uno que es lo más rápido y maravilloso que he hecho. Es un infalible.

SALMÓN EN HOJALDRE A LA CAPRESSE

Ingredientes: Un lomo de salmón sin espinas y con piel (si sólo lo encuentras congelados, yo lo pongo en agua caliente un rato y se descongela divinamente y rapidísimo). Una plancha de hojaldre. Tomatitos cherry, albahaca y queso mozzarella de bola.

Cubres una fuente plana de horno con papel de horno y lo cubres con un chorrito de aceite. Pones encima la plancha de hojaldre, y en medio, el lomo de salmón al que salpimentado antes. Echas un chorrillo de aceite por encima y luego los tomates cortados en mitades, trozos de mozzarella y hojas de albahaca. Todo mezclado. Juntas los bordes del hojaldre y los laterales. Que el salmón quede arropadito pero con abierto por arriba.

Lo metes al horno una media hora o cuarenta minutos (hasta que el hojaldre esté crujiente) a 180 grados y listo. En serio, es una pasada.

Hay que tener en cuenta que el hojaldre puede ser tu mejor amigo estas fiestas.

Si tienes un guiso de carne del día anterior, por ejemplo, añádele unas setas o champiñones (o cualquier cosa que te guste, incluso queso rallado), ponlo en un cuenco para horno bonito y cúbrelo con una lámina de hojaldre. Quedarás de lujo.

Postres: No te compliques

Aquí lo de siempre, si no tienes turrones, polvorones y demás dulces navideños, puedes improvisar con tu nuevo mejor amigo, el hojaldre, y hacer unas rosas de hojaldre con manzana o unas caracolas con Nocilla.

Para las rosas de manzana: Un par de manzanas rojas cortadas en láminas. Una placa de hojaldre, mantequilla, azúcar, limón y canela.

Hierves las láminas de manzana hasta que se ablanden en agua con un chorro de limón. Mientras, derrite la mantequilla con una cucharada de azúcar y un poco de canela y lo mezclas. Cuelas la manzana. Con un pincel, cubres el hojaldre con la mantequilla y haces tiras a lo ancho, de unos cinco centímetros. Colocas los gajos laminados de las manzanas (la parte curva que sobresalga del hojaldre) y vas enrollando. Que la mitad de la manzana quede por fuera, como formando pétalos de una rosa. Repites la operación hasta agotar existencias y al horno una media hora. Luego espolvoreas con azúcar glas y listo.

Si lo haces con Nocilla es tan simple como cubrir la placa con la crema, cortar también en tiras y haces caracolas. Punto. Luego lo decoras con azúcar o con frutas del bisque y queda tan mono.