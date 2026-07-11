El mejor día para comprar pescado nacional y la receta que siempre sale bien

El viejo consejo de no comprar pescado los lunes no siempre se cumple. Según José Antonio Oñate, ese día sí hay producto, pero sobre todo de Noruega, Dinamarca o Chile.

Si buscas pescado nacional, el momento más interesante es el miércoles, ya que suele llegar a Madrid entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, garantizando así que esté más fresco en el mostrador.

La idea de que el lunes no hay pescado fresco es un mito parcial. Oñate explica que en MercaMadrid, los lunes sí hay actividad, pero la oferta varía según el origen del producto. El pescado nacional llega más tarde que el importado, haciendo que el miércoles sea ideal para aquellos que buscan piezas de proximidad.

En ciudades con puerto pesquero, como Barcelona, Vigo o San Sebastián, el lunes por la tarde puede tener pescado fresco de cercanía. En zonas costeras, algunos restaurantes y pescaderías trabajan con otra cadencia, por lo que el lunes no siempre tiene que ser una mala opción, aunque es aconsejable mirar el origen del género.

Cómo elegir bien en la pescadería

Además del día de compra, el aspecto del pescado es fundamental. Un producto fresco debe tener un brillo atractivo, un olor limpio a mar y una textura firme.

Señales rápidas de frescura

Ojos : claros y salientes, no hundidos ni turbios.

: claros y salientes, no hundidos ni turbios. Piel : brillante y húmeda, nunca reseca.

: brillante y húmeda, nunca reseca. Carne : firme al tacto, con buena elasticidad.

: firme al tacto, con buena elasticidad. Olor : suave, marino, sin notas fuertes o amoniacales.

: suave, marino, sin notas fuertes o amoniacales. Branquias: rojas o rosadas, no marrones.

Receta fácil para aprovechar el pescado del miércoles

Te presentamos una receta sencilla para disfrutar de un pescado blanco fresco, ideal para lucir con merluza, rape, lubina o dorada.

Pescado al horno con patatas y limón

Ingredientes para 4 personas

1 pescado limpio de 1,2 a 1,5 kg

3 patatas medianas

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 limón

150 ml de vino blanco

100 ml de caldo de pescado o agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil fresco

Preparación

Precalienta el horno a 200 ºC. Corta las patatas en láminas finas y la cebolla en juliana. Pon ambas en una bandeja con aceite y sal. Hornéalas 20 minutos. Saca la bandeja, coloca el pescado encima y añade el ajo picado, el vino blanco, el caldo y unas rodajas de limón. Hornea entre 15 y 20 minutos, según el grosor de la pieza. Termina con perejil picado y un hilo de aceite en crudo.

Un truco útil

Si el pescado es muy fino, vigila el horno desde el minuto 12. Si es más grueso, deja que el calor trabaje sin abrir demasiado la puerta para mantener la jugosidad.

Variantes para no aburrirte

Agrega tomate en rodajas y aceitunas para un toque más mediterráneo.

Sustituye las patatas por calabacín para una versión ligera.

Incorpora unas hebras de azafrán al caldo para intensificar el sabor.

Por qué esta receta encaja con la compra del miércoles

El miércoles es un día práctico para comprar pescado nacional y cocinarlo pronto, lo que reduce el tiempo de espera y permite aprovechar mejor los productos delicados. Esta receta al horno realza el sabor del pescado, acompañándolo con patatas, cebolla y limón, una combinación que nunca falla.

Curiosidades del pescado que conviene recordar

El pescado de costa puede llegar a la mesa antes que el de interior, aunque ambos sean frescos.

Muchos pescaderos organizan la compra según la logística de llegada, no solo según el calendario.

Un pescado fresco no debe oler fuerte, sino limpio.

Si no vas a cocinarlo pronto, congélalo cuanto antes para preservar su calidad.

Las piezas enteras aguantan mejor la frescura que los lomos ya manipulados.

Fuentes