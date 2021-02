Echan a este tipo del restaurante por ir sin mascarilla y vuelve para hacer el pedido a punta de pistola

Hay clientes muy quisquillosos y este lo era. Y, además, exigente y expeditivo.

El tipo se llevó este 3 de febrero de 2021 comida ‘rápida’, a punta de pistola, de un restaurante de la cadena Roscoe’s en Pasadena, California (EE.UU.), donde unos momentos antes lo habían echado por no llevar puesta la mascarilla.

Le dijeron con cajas destempladas que se negaban a atenderle por no acatar las normas vigentes para combatir la pandemia de coronavirus.

Le explicaron que no podían tomarle el pedido porque tenía el rostro descubierto y le sugirieron, con cierto sarcasmo, que regresara con una mascarilla puesta.

Y volvió. Sin mascarilla, pero empuñando un arma de fuego.

Y con las ideas muy claras. En vez de dirigirse hacia la caja registradora, irrumpió en la cocina y, encañonando al personal, exigió que le empacaran todas las raciones de pollo frito que ya tuvieran listos.

Una vez comprobado que el aterrorizado cocinero y sus colegas habían cumplido sus instrucciones, se dio a la fuga.

Here is surveillance video of the Roscoe’s Chicken n Waffle robbery. The guy walks in with a gun, through the back, to the kitchen. The guy told the cook, “PUT THE CHICKEN IN THE BAG.” I can’t make this up.

Hear from the cook at 11p on @ABC7 pic.twitter.com/0h0sKmXFy4

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) February 4, 2021